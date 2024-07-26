AKP'li Başkan Özlü: "Sokak hayvanları konusunda ne Bakanlık, ne belediyeler görevlerini yaptı"

31 Aralık 2025'e kadar kayda geçirilerek sahiplendirilmeyen sokak hayvanlarının belediyelerce "hayvan barınaklarına" götürülmeleri ve gerekli görülenlerin öldürülmelerine yönelik Kanun Teklifi'nin TBMM Komisyonunun Cumhur İttifakı çoğunluğunca kabul edilmesiyle başlayan tartışmalara siyasal İslam cephesinden katılımlar sürüyor.

Önceki gün AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığından istifa ederek 2024'te Yeniden Refah Partisi'nden Urfa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar'ın "belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim [ama] sağlıklı bir hayvana ötanazi uygulatmam" karşı çıkışının ardından AKP'li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de "bu yasa tasarısının mevcut soruna çözüm olmadığı kanaatindeyim" dedi.

"Sokak hayvanları" sorun

olarak gösterilemez Perşembe akşamı İstanbul'dan yayın yapan Ekol TV canlı yayınında bir tartışmaya katılan Faruk Özlü "Bütün sokak hayvanlarını tehdit olarak gören düşünce var. Sorun olan saldırgan sokak hayvanları" dedi. "Hedef kitlemiz saldırgan olan sokak hayvanları. Sokak hayvanını aldık, kısırlaştırdık ve sakinleştiyse bunun barınakta tutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sahiplendirme konusuna da büyük önem veriyoruz. Mümkünse sahiplendiriyoruz, mümkün değilse doğal ortama bırakıyoruz. Sokak hayvanı kısırlaştırılmasına rağmen halen saldırgansa onu barınakta muhafaza ediyoruz."

Düzce deneyimi

Kendi deneyimlerini özetleyen Özlü, "Düzce'de bu sorunla ilgili önce modern bir hayvan barınağı inşa ettik 2019 yılında." dedi.

"Sokak hayvanlarını alıyoruz, sağlık kontrolünden geçiriyoruz, 21 gün bakıyoruz. 21 gün baktıktan sonra tekrar doğal ortama bırakıyoruz. Çok sayıda sokak hayvanı var, bunların tamamının barınakta bakılması çok kolay değil."

"Mevcut yasa yeterli,

sorun uygulamada"

"Mevcut yasa çözüm için yeterli, uygulama üzerinde yoğunlaşılmalı" diyen Özlü, bugün sorun olarak gündeme gelen konunun "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile belediyelerimizin kanunla kendilerine verilen görevleri tam olarak yerine getirmemiş olmalarından kaynaklan[dığını]" söyledi. Aynı sorunun Düzce'de gözlenmemesinin nedeninin "Mevcut yasalarda belediyelere verilen görevleri tam olarak uygul[amaları]" olduğunu vurguladı.

"Hayvan sevmeyenlerin taleplerine

dayanarak yasa yapılmaz"

Düzce Belediye Başkanı, "Bir yanlıştan bahsedeyim. Bütün sokak hayvanlarını tehdit olarak görmek yanlış bir düşünce." dedi.

"Bu ülkede hayvanseverler de var, hayvansevmeyenler de var. Sadece hayvansevmeyenlerin taleplerini alarak bir çalışma yapamayız. Devlet olarak her iki kesimin taleplerini alarak, onlara değer veren bir çalışma, yasa yapmamız gerekir."

"4 milyon sokak hayvanı

hangi barınakta tutulacak?"

Tasarıdaki "sokak hayvanlarının sahiplendirilinceye kadar barınaklarda muhafaza edilmesi" maddesinin pratik olarak mümkün olmadığını vurgulayan Özlü, "Bu yasayı hazırlayan arkadaşlarımız[ın], Tarım Bakanımızın ifadesiyle 4 milyon sokak hayvanının sahiplendirilinceye kadar hangi barınakta tutulacağını düşünmeleri gerekir" dedi.

"Rakamlara girdiğimiz zaman -Düzce için söylüyorum- 20 bin sokak hayvanı yapıyor. 20 bin sokak hayvanına, bir barınakta bakmak, muhafaza etmek fiilen mümkün değil. Kimseye zararı olmayan, sevimli bir hayvanı neden barınakta tutalım, bunun bir mantığı var mı?" diye soran Belediye Başkanı "Bu yasa tasarısının mevcut soruna çözüm olmadığı"nın altını çizdi.

Özlü sonuç olarak, "Burada yapılması gereken, saldırgan olanların barınaklarda muhafaza edilmesi. Pratikte ancak böyle yapılabilir. Ben bu yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim." dedi.

Özlü Teklif geçmeden

önce de uyarmıştı Düzce Belediye Başkanı Özlü, TBMM'de Hayvanları Koruma Yasası değişikliğinin muhalefete yönelik bir silah haline getirilmesi öncesinde de aynı doğrultuda uyarılarda bulunmuştu. Düzce Damla gazetesine 7 Haziran'da verdiiği demeçte Başkan şöyle demişti: Saldırgan olmayanlar ile bir problem yok. Onlar da canlı, en az bizim kadar yaşama hakkı var. "Bunların hepsini toplayalım bir alanda bakalım, bunları yok edelim, sokaklardan temizleyelim" demek doğru bir düşünce değil. Şahsen uyutmaya karşıyım, bu da doğru bir yaklaşım değil. Uyutulması gereken hallere de veterinerlerin karar vermesi lazım, siyasilerin değil. Benim görüşüm yeni bir yasa çıkmasından ziyade, saygıdeğer cumhurbaşkanımızın bir genelge ile mevcut yasaların belediyeler tarafından uygulanmasını talimatlandırmalarıdır.”

(AEK)