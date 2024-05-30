AKP'li Arnavutköy Belediyesi, ev yıkımlarına başladı
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde yurttaşların inşa ettiği 35 yapıya verilen yıkım kararı, bugün uygulandı.
Evlerinin yıkılmasına karşı çıkan yurttaşlara müdahale eden polis, çok sayıda mahalleliyi gözaltına aldı.
Mahalleliler "Yıkmayın, bu insanlar nereye gidecek?" sözleriyle yıkıma tepki gösterdi.
İmrahor Mahallesi, İstanbul Havalimanı'na yakın olması sebebiyle ranta açılacak bölgeler arasında sayılıyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Arnavutköy Belediyesi, ilçede son iki ayda 150 “kaçak yapının” yıkımına karar verdi. Bunlardan 80'ini İmrahor Mahallesi’nde.
Ekiplerin yıkımlara devam edeceği belirtildi. (TY)
Arnavutköy'de halka zulüm yapılarak zorla evleri yıkılıyor— UMUT-SEN (@Umut_Sendikasi) May 30, 2024
İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde halkın inşa ettiği 35 yapıya yıkım kararı verildi. Halk evlerinin yıkılmasına karşı çıktı. İktidarın kolluk güçleri halka saldırarak çok sayıda mahalle sakini gözaltına aldı.… pic.twitter.com/I5M53bzYli