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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 16:47
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 17:19
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AKP'li Arnavutköy Belediyesi, ev yıkımlarına başladı

Polis, İmrahor Mahallesi’ndeki yıkımlara karşı çıkan ev sahiplerine biber gazıyla müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP'li Arnavutköy Belediyesi, ev yıkımlarına başladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde yurttaşların inşa ettiği 35 yapıya verilen yıkım kararı, bugün uygulandı.

Evlerinin yıkılmasına karşı çıkan yurttaşlara müdahale eden polis, çok sayıda mahalleliyi gözaltına aldı.

Mahalleliler "Yıkmayın, bu insanlar nereye gidecek?" sözleriyle yıkıma tepki gösterdi.

İmrahor Mahallesi, İstanbul Havalimanı'na yakın olması sebebiyle ranta açılacak bölgeler arasında sayılıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Arnavutköy Belediyesi, ilçede son iki ayda 150 “kaçak yapının” yıkımına karar verdi. Bunlardan 80'ini İmrahor Mahallesi’nde.

Ekiplerin yıkımlara devam edeceği belirtildi. (TY)

ev yıkımı arnavutköy AKP Belediyesi imrahor mahallesi
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