ABDULLAH ZEYDAN'IN SEÇİLME HAKKI GERİ ALINDI
AKP'li Abdulahat Arvas, 'Kayyım olarak atanmak istemiyorum' demişti
Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan'ın yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.
Arvas, 4 Mart 2024'te ŞehriVan gazetesine verdiği röportajda "Kayyım olarak atanmak istemiyorum" demişti.
31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı (seçilme hakkı) geri alındı ve mazbata AKP adayı Abdulahat Arvas’a verildi.
Kayyımın devlet projesi olduğunu ve AKP ile alakasının olmadığını aktaran Arvas şunları söylemişti: “Kayyım olarak atanmak istemiyorum. Kayyımın da çok güzel hizmetleri oldu. Kayyım devlet projesidir. AKP siyaset yapan bir partidir. Devlet partisi olsaydı bugün belediye başkanı olurdum. Seçim yapmaya gerek kalmayacaktı.
"Bana göre kayyım dönemi bitti. Ben şehrimde kazanmak istiyorum. Kayyım atanacağımı düşünsem bu kadar çalışmam, performans sarf etmem."
DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, Abdulahat Arvas'ın "kayyım olarak atanmak istemiyorum" sözlerini hatırlatarak "Bu sözün arkasında dur" dedi.
(AÖ)