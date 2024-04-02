AKP'li Abdulahat Arvas, 'Kayyım olarak atanmak istemiyorum' demişti

Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan'ın yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.

Arvas, 4 Mart 2024'te ŞehriVan gazetesine verdiği röportajda "Kayyım olarak atanmak istemiyorum" demişti.

31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı (seçilme hakkı) geri alındı ve mazbata AKP adayı Abdulahat Arvas’a verildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 245 bin 573, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı. Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ise 1.04.2024 saat 01:27'de geçtiği habere göre "Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı" diye duyurdu.

Kayyımın devlet projesi olduğunu ve AKP ile alakasının olmadığını aktaran Arvas şunları söylemişti: “Kayyım olarak atanmak istemiyorum. Kayyımın da çok güzel hizmetleri oldu. Kayyım devlet projesidir. AKP siyaset yapan bir partidir. Devlet partisi olsaydı bugün belediye başkanı olurdum. Seçim yapmaya gerek kalmayacaktı.

"Bana göre kayyım dönemi bitti. Ben şehrimde kazanmak istiyorum. Kayyım atanacağımı düşünsem bu kadar çalışmam, performans sarf etmem."

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, Abdulahat Arvas'ın "kayyım olarak atanmak istemiyorum" sözlerini hatırlatarak "Bu sözün arkasında dur" dedi.

(AÖ)