AKP, Komisyon raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

AKP, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.
AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliği’ne iletti.
Raporu teslim ettikten sonra gazetecilere konuşan Gül, sürecin Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, izlenen “siyasi tutum ve liderlik” nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.
Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, “15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık,” dedi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da basın mensuplarıyla paylaştı.
Temel: Rapor kamuoyuna yansıttıkları gibiyse geçmiş olsun
Raporun içeriği ve tamamı ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, katıldığı bir televizyon programında, AKP’nin raporuyla ilgili şöyle demişti:
“Eğer AKP’nin Meclis’e sunacağı rapor kamuoyuna yansıttıkları gibiyse geçmiş olsun. Bundan bir çözüm, kalıcı bir toplumsal barışın çıkması mümkün değil. AKP’nin raporunun, iktidarın ciddiyetine, devleti temsilen bu sürecin bir tarafı olmasının kapsayıcılığına uygun bir rapor olması gerektiğini düşünüyoruz.” (TY)