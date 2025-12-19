AKP, Komisyon raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

AKP, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliği’ne iletti.

Raporu teslim ettikten sonra gazetecilere konuşan Gül, sürecin Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, izlenen “siyasi tutum ve liderlik” nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, “15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da basın mensuplarıyla paylaştı.