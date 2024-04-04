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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 14:24
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 14:40
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AKP itiraz etti, Dersim Peri'de seçim yeniden yapılacak

Dersim Akpazar'da CHP adayının 4 oy farkla kazandığı seçim, AKP'nin itirazı üzerine iptal edildi. Seçim, YSK'nin belirlediği 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP itiraz etti, Dersim Peri'de seçim yeniden yapılacak
*Fotoğraf: MA

Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AKP’nin itirazı üzerine seçim yeniden yapılacak.

Akpazar Belediye Başkanlığı seçiminde CHP adayı Zeynel Yıldırım 471, AKP adayı Ali Aydın ise 467 oy aldı.

AKP, Örs Mahallesi'nde kurulan sandıkta yaklaşık 20 seçmene sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediğini öne sürerek, sonuca itiraz etti.

İtirazı kabul eden Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği takvime göre; 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. 

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(RT)

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