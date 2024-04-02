AKP itiraz etti: DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçim 2 Haziran'da yapılacak

DEM Parti'nin belediyeyi kazandığı Urfa'nın Hilvan ilçesinde, AKP'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimleri yenileme kararı alındı.

MA'da yer alan habere göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı belediye seçimleri yenilenecek. İlçe Seçim Kurulu, AKP'nin itirazı üzerine seçimi yenileme kararı aldı.

İlçe Seçim Kurulu, Hilvan Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis üyeliği ve Yeni Mahalle Muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

Kurul kararına göre; Hilvan'da seçimler 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

AKP Dağpınar seçimine itiraz etti

Öte yandan AKP, DEM Parti’nin kazandığı Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediyesi’ndeki seçimler ile ilgili YSK’ye itirazda bulundu.

2 bin 185 seçmenin bulunduğu ilçede bin 818 oy geçerli sayıldı. Geçerli oylardan 991 oyu DEM Parti eşbaşkan adayları Ayten Yardımcıel ve Hüsnü Anci alırken, mevcut kayyım ve AKP’li aday Ömer Vargün ise 827 oy aldı.(AÖ)