AKP itiraz etti: DEM Parti'nin kazandığı Halfeti'de seçim yeniden yapılacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 906 farkla birinci parti olduğu Urfa’nın Halfeti ilçesinde AKP'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

AKP, usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek 2 Nisan’da İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

İlçe Seçim Kurulu, itirazı usulden reddetti. AKP bu kez İl Seçim Kuruluna itiraz etti.

İl Seçim Kurulu itirazı kabul etti ve ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar verdi.

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Karara ilişkin DEM Parti’den açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"AKP’nin arka bahçesi haline gelen seçim kurulu, skandal bir kararla bu defa Halfeti seçimlerini iptal etmiştir. İktidarın sandıkta yapamadığını YSK eliyle yapmaya çalıştığı ve halk iradesini hiçe saydığı aşikardır. Verilen kararların halkımız nezdinde bir karşılığı olmayacaktır. Toplumsal gerilimi arttırmaya yönelik bu hukuk dışı hamleleri kabul etmiyoruz. Herkesi halkın kararına saygı duymaya davet ediyoruz."

İlçede seçim 2 Haziran’da yeniden yapılacak.

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(RT)