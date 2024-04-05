AKP itiraz etti: CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilebilir

Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 (yüde 45.06) oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 (yüzde 43.51) oy aldı.

AKP İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Kurul, oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir, karara itiraz edeceklerini belirtti.

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İtiraz süreci

İlçe seçim kurullarının kararlarına yönelik itiraz süreci bugün saat 17.00'de tamamlanacak. Ardından il seçim kurullarının 7 Nisan'a kadar karar vermesi gerekecek.

Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süreci başlayacak, YSK'ye itirazlar da 10 Nisan'da tamamlanacak. Olağanüstü itiraz ise 14 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra duyurulacak.

Ardahan'da seçimin yenilenmesi kararı verilirse seçim 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

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(RT)