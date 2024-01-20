AKP İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı: 37 erkek iki kadın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını bugün tanıttı.

Erdoğan İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.

NOT: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un adaylığı 7 Ocak'taki toplantıda açıklamıştı. 18 Ocak'ta da Ankara ve İzmir dahil bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının tanımı tamamlanmıştı.

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AKP'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki belediye başkan adayları da belli oldu. Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda adaylar tanıtıldı.

Cumhur İttifakı çatı altında açıklanacak adaylardan Silivri ve Beşiktaş'ta MHP'li, 37 ilçede de AKP'li isimler aday gösterilecek.

İstanbul'un 39 ilçesinden 24'ünde AKP'li 1'inde MHP'li, 14 ilçede de CHP'li isimler yer alıyor. 24 ilçe belediye başkanından üçünde değişiklik var. Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy'de yeni isimler aday gösterildi.

Erdoğan açılışta şunları söyledi:

"AK Partimizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İBB adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da 48 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıkladık. Cumhur İttifakı olarak 81 ildeki adaylarımızı ilan etmiş olduk."

39 adayın ikisi kadın, 37'si erkek

AKP'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler şöyle:



Adalar: Sina Şen

Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Ali Talip Özdemir

Bayrampaşa: İlknur Kovaç

Bağcılar: Abdullah Özdemir

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Beşiktaş: Serkan Toper

Büyükçekmece: Recep Erol

Esenler: Tevfik Göksu

Esenyurt: Hamit Öncü

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Veli Arslan

Kartal: Hüseyin Karakaya

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Küçükçekmece: Aziz Yeniay

Maltepe: Kadem Ekşi

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Hüseyin Coşkun

Silivri: Volkan Yılmaz

Sultanbeyli: Ali Tombaş

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Tuzla: Şadi Yazıcı

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Gökhan Yüksel

(EMK)