AKP İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı: 37 erkek iki kadın
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını bugün tanıttı.
Erdoğan İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.
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AKP'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki belediye başkan adayları da belli oldu. Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda adaylar tanıtıldı.
Cumhur İttifakı çatı altında açıklanacak adaylardan Silivri ve Beşiktaş'ta MHP'li, 37 ilçede de AKP'li isimler aday gösterilecek.
İstanbul'un 39 ilçesinden 24'ünde AKP'li 1'inde MHP'li, 14 ilçede de CHP'li isimler yer alıyor. 24 ilçe belediye başkanından üçünde değişiklik var. Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy'de yeni isimler aday gösterildi.
Erdoğan açılışta şunları söyledi:
"AK Partimizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İBB adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da 48 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıkladık. Cumhur İttifakı olarak 81 ildeki adaylarımızı ilan etmiş olduk."
39 adayın ikisi kadın, 37'si erkek
AKP'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler şöyle:
Adalar: Sina Şen
Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Ali Talip Özdemir
Bayrampaşa: İlknur Kovaç
Bağcılar: Abdullah Özdemir
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Beşiktaş: Serkan Toper
Büyükçekmece: Recep Erol
Esenler: Tevfik Göksu
Esenyurt: Hamit Öncü
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Veli Arslan
Kartal: Hüseyin Karakaya
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Küçükçekmece: Aziz Yeniay
Maltepe: Kadem Ekşi
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Hüseyin Coşkun
Silivri: Volkan Yılmaz
Sultanbeyli: Ali Tombaş
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Tuzla: Şadi Yazıcı
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Gökhan Yüksel
(EMK)