AKP ikincilikte istikrarlı: Seçmenin birinci tercihi CHP

AREA Araştırma'nın 24-30 Eylül arasında 26 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, "bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yanıtlayan seçmenlerin çoğunluğu tercihini CHP olarak belirledi. AKP ikinci, DEM üçüncü, MHP dördüncü parti olarak belirledi.



Kararsızların yüzde 21 ile en büyük üçüncü seçmen grubu olarak belirdiği ankette, kararsızların oy oranlarına göre diğer partiler arasında bölüştürüldüğü değerlendirmede tablo şöyle gerçekleşti:



Seçmen MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan uzaklaşmasını istiyor

Ankete katılanların yüzde 41'i "Sizce MHP nasıl siyaset yapmalıdır?" sorusuna "ittifaksız siyaset" yanıtını verdi. Yüzde 7'si CHP ile ittifak kurmasını önerirken yüzde 35'i Cumhur İttifakı ile devamdan yana görüş belirtti.

(AEK)