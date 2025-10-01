ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 00:56
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 10:12
1 dk Okuma

MHP'YE "İTTİFAKTAN AYRIL" MESAJI

AKP ikincilikte istikrarlı: Seçmenin birinci tercihi CHP

AREA Araştırma'nın 24-30 Eylül arasında gerçekleştirilen son anketinin sonuçları yayımlandı. Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 32,3 oranla birinci parti olarak çıkarken AKP ikinci, DEM Parti üçüncü oldu. Ankette yer alan "MHP nasıl siyaset yapmalı" sorusuna çoğunluk "ittifaksız" yanıtı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP ikincilikte istikrarlı: Seçmenin birinci tercihi CHP
Area anketi (24-30 Eylül)

AREA Araştırma'nın 24-30 Eylül arasında 26 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre,  "bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yanıtlayan seçmenlerin çoğunluğu tercihini CHP olarak belirledi. AKP ikinci, DEM üçüncü, MHP dördüncü parti olarak belirledi.  

Kararsızların yüzde 21 ile en büyük üçüncü seçmen grubu olarak belirdiği ankette, kararsızların oy oranlarına göre diğer partiler arasında bölüştürüldüğü değerlendirmede tablo şöyle gerçekleşti: 

Seçmen MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan uzaklaşmasını istiyor

Ankete katılanların yüzde 41'i "Sizce MHP nasıl siyaset yapmalıdır?" sorusuna "ittifaksız siyaset" yanıtını verdi. Yüzde 7'si CHP ile ittifak kurmasını önerirken yüzde 35'i Cumhur İttifakı ile devamdan yana görüş belirtti.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP AKP dem parti MHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git