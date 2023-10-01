AKP içinde Soylu-Yerlikaya çekişmesi

Ankara'da yaşanan saldırının ardından AKP içindeki iktidar çekişmesi de ortaya çıktı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu destekleyen bazı sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı suçlayan paylaşımlar yapıldı.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırıdan kısa bir süre sonra Ebabil Harekatı (@ebabilharekati) ve Türk Savunma Teşkilatı (@turksavunmatesk) isimli hesaplardan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan paylaşımlar yapıldı.

Önce 'Pelikancılar' olarak bilinen grubun hedefi olan Yerlikaya daha sonra Süleyman Soylu'yu destekleyen hesaplar tarafından hedef gösterildi.



Her iki hesaptan yapılan paylaşımlar bir süre sonra silindi. Ardında da hesaplar kapatıldı