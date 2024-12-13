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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 08:22
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 08:33
2 dk Okuma

AKP 'hayır', CHP 'eşitlik' dedi, 'Cemevi' yaptı

Bayındırlık Komisyonu üyesi Sebahattin Öztürk ise cemevinin zaten mevcut durumda cemevi olarak hizmet verdiğini ve düzenlemenin eşitlik ilkesi doğrultusunda yapılması gerektiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, bir meclis toplantısını göstermektedir. Mekan geniş bir salon olup modern bir tasarıma sahiptir. Salonun mimarisi kavisli bir tavan ile dikkat çekerken, arka planda büyük bir pencere yer almakta ve doğal ışık içeriye süzülmektedir. Katılımcılar, sıralı şekilde düzenlenmiş masalarda oturmakta ve önlerinde mikrofonlar, su bardakları ve toplantı materyalleri bulunmaktadır. Salonda çok sayıda kişi bulunuyor ve herkes dikkatle toplantıyı takip ediyor. Ön tarafta bir kürsü yer almakta ve konuşmacılar kürsüde görülmektedir. Kürsünün arkasında Türk bayrağı, bir büyük ekran ve Atatürk’ün bir portresi yer alıyor. Ekranda toplantıya dair bir görüntü gösterilmektedir. Fotoğraf genel olarak resmi, ciddi ve profesyonel bir atmosferi yansıtmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin aralık ayı üçüncü oturumu Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi'nde yer alan, imar planlarında bir bölümü “kültürel tesis alanı” bir bölümü ise tescil harici alan olarak geçen cemevinin, planlarda “ibadethane” olarak tanımlanması teklifi gündeme alındı.

Gündem maddesiyle ilgili konuşan Meclis Üyesi Yunus Mercanlı, bu düzenlemenin “plan tadilatı” görüntüsü altında yapıldığını ve yönetmeliğe aykırı bir değişiklik talebi içerdiğini ileri sürdü.

Mercanlı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin dini tesis alanlarıyla ilgili maddelerini hatırlatarak şöyle dedi:

“Mekansal kullanım tanımları ve esasları kapsamında, dini tesis alanları sosyal altyapı alanları olarak tanımlanmıştır. Yönetmelikte herhangi bir inanca özel bir tanımlama yapılmamış, tüm ibadet yerleri ‘dini tesis alanı’ veya ‘ibadet yeri’ ifadeleriyle belirtilmiştir. Cami, kilise, havra gibi belirli ibadet yerlerinin ayrı ayrı adlandırılmaması, eşitlik ilkeleri çerçevesinde özellikle sağlanmıştır. Bu değişikliğin mevzuat hükümlerine aykırı olacağı kanaatindeyiz.”

CHP’li üyeden eşitlik vurgusu

Konuyla ilgili söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Sebahattin Öztürk ise cemevinin zaten mevcut durumda cemevi olarak hizmet verdiğini ve düzenlemenin eşitlik ilkesi doğrultusunda yapılması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Söz konusu parsel, şu anda cemevi olarak kullanılan bir yer. Bu plan değişikliği, Anayasanın eşitlik ilkeleri ve din-vicdan hürriyetini koruyan hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin maddelerine uygun bir düzenlemedir. Amacımız, mevcut kullanımın hukuki statüsünü güçlendirmek ve uygulamayı kolaylaştırmaktır.”

AKP’li Yunus Mercanlı’nın açıklamalarını eleştiren Öztürk, bu ifadelerin tamamen siyasi gündem yaratmaya yönelik olduğunu savundu ve imar kanununda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Yapılan tartışmaların ardından, teklif oylamaya sunuldu. AKP’li üyeler “hayır” oyu kullanırken, teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cemevi Cemevinin açılışı İBB istanbul büyükşehir belediye başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin aralık ayı üçüncü oturumu Alevi
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