"AKP halkın iradesine savaş açtı"

Kars'ın Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), kayyum atamalarını halkın iradesine yapılan bir darbe olarak değerlendirirken, CHP ve diğer muhalefet partileri de karara sert tepki gösterdi.

DEM Parti: Halkın iradesinden korkanlar yine devrede

Kayyum atamasına karşı DEM Parti, yaptığı açıklamada AKP’yi dille eleştirdi:

"Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanması, AKP'nin halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı bir savaştır. Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyum gasplarını ne biz ne de halkımız kabul edecek! Demokrasiye, halkın iradesine, seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz! Kayyum düzeni çökecek, halk kazanacak!"

Bakırhan: Seçimi kazandık, kayyımla gasp ettiler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AKP’nin üç dönemdir kayyum politikasını sürdürdüğünü ve halkın iradesine açık bir darbe yapıldığını belirtti:

"31 Mart'ta, tüm sandık hilelerine rağmen kazandığımız belediyeleri hazmedemeyen iktidar, Kağızman Belediyesi’ne de kayyum atadı. Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleri, bir merkezden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı harekete geçiyor. Daha mahkeme bile başlamadan belediye binası abluka altına alınıyor, kayyum binanın önünde hazır bekletiliyor. Üstüne Kars’ta 10 günlük eylem yasağı ilan ediliyor. 12 Eylül’ü, OHAL dönemlerini ve darbeleri aratmayan uygulamalarla Kağızman halkının iradesine açıkça el konuluyor. Ama unutmasınlar, onlar gidecek, biz kalacağız! Halkın iradesi kazanacak!

Gülistan Kılıç Koçyiğit: Seçimi yok sayan rejim elbette yenilecek

Kayyum atamalarının meşru olmadığını belirten DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, şöyle dedi:

"Kağızman Belediyemiz de gasp edildi. Anayasaya aykırı bir OHAL KHK’sını kendi iktidarı için Allah’ın lütfu olarak kullanan AKP, halkın iradesine savaş açmış durumda. Seçimi ve halkın iradesini yok sayan bu rejim elbette yenilecektir. Kayyum düzeni yıkılacak, halkın iradesi kazanacak!"

CHP’den Sert Tepki: "Demokrasiye Vurulan Bir Darbe"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanmasını demokrasiye karşı bir darbe olarak nitelendirdi, şöyle dedi:

"31 Mart seçimlerinin üzerinden 1 yıl bile geçmeden, iktidar kazanamadığı 12 belediyeye masa başı oyunlarıyla el koydu. Kağızman Belediyesi’ne kayyum atamak, Kağızmanlıların iradesine ve demokrasiye vurulan bir darbedir. Bu hukuksuzluğu, demokrasi düşmanlığını, kayyum zorbalığını reddediyoruz."

31 Mart 2024’te seçimlerinden bu yana 9 belediyeye kayyım atandı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’li 9, CHP’li 2 belediyeye kayyım atanmıştı. DEM Parti’li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış 3 Haziran’da görevden alınmış, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı. CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 30 Ekim’de görevden alındı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak görevlendirildi. 4 Kasım’da ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Urfa’da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı. 22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti’li Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden alındı. Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoglu, Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyım olarak görevlendirildi. 13 Ocak 2025’te de İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Mersin'in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın görevden alındığını ve yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirildiğini duyurdu.

(EMK)