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HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 16:58
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 17:04
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AKP, hakeme saldıran Faruk Koca’yı partiden ihraç ediyor

AKP, kurucu üyesi ve 22 ile 23. dönem milletvekili olan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'yı, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/akp-hakeme-saldiran-faruk-kocayi-partiden-ihrac-ediyor-1.jpg
Fotoğraf: Emin Sansar / AA

AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

MKYK, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın AKP’den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin süreç başlattı.

Saldırı nedeniyle tutuklanan Koca, AKP’nin kurucu üyeleri arasındaydı ve 22 ile 23'üncü dönem Milletvekilliği yapmıştı.

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(HA)

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