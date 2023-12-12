AKP, hakeme saldıran Faruk Koca’yı partiden ihraç ediyor

AKP, kurucu üyesi ve 22 ile 23. dönem milletvekili olan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'yı, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti.