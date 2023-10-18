AKP Grup Başkanvekili Zengin: Filistin için 3 günlük milli yas ilan edilecek

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Zengin, İsrail'in, Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları ile ilgili dün (17 Ekim’de) Meclis'te ortak bildiri yayımlandığını söyledi.

Zengin, “hastanenin bombalanmasının savaş hukuku da dahil hiçbir hukuka uygun olmadığını” belirtti, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek. Genel Kurul'daki tüm siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim.

"Bu, bizim özellikle TBMM olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuyu hangi seviyede anladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum.

"Sanıyorum, Genel Kurul devam ederken, bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de burada paylaşırız."

6 ülke ulusal yas ilan etti

Mısır, Irak, Lübnan, İran, Ürdün, Filistin de ulusal yas ilan etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiğini duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından yarın (19 Ekim) bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayımladı. Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda tüm bayraklar yarıya indirilecek.

Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi yayınladığı yazılı açıklamada, Irak'ta 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

İran hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı şiddetle kınandı ve yarın bir günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise; "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu hayatını kaybeden masumlar ve kardeş Filistin halkının tüm şehitleri için Mısır Arap Cumhuriyeti genelinde 3 gün süreyle genel yas ilan edilmesine karar verdi” denildi.

Ürdün Kraliyet Divanı da yaptığı açıklamada 3 gün yas ilan edildiği duyurdu.

(RT)

SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAM İsrail Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu: "En az 500 ölü"