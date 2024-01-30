AKP Grup Başkanvekili Usta: Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Gezi Davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının bu hafta içinde TBMM'de okunabileceğini söyledi.

NTV'de canlı yayına katılan Şahin-Usta, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili soruya, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek. Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Artık bir prosedür haline gelmiş durumda, Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" diye yanıt verdi.

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"Bu hafta için planımız var. Gündemle birlikte ele alacağımız başlıklardan birisi" diyen Şahin-Usta, şöyle devam etti:

"Açıkçası hukuki tartışmanın biteceğini düşünmüyorum. Çünkü ondan sonraki süreçleri de var muhtemelen. Biz de Meclis olarak konuyu takip edeceğiz, Meclis'in üzerine düşen bir görev varsa yerine getirmeye çalışacağız."

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(RT)