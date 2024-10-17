AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala: Çözüm süreci masamızda yok

2015’te sona eren “çözüm süreci” döneminde İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililer ile tokalaşmasının ardından başlayan “yeni süreç” tartışmalarına ilişkin konuştu.

NTV’de yer alan habere göre; "Çözüm süreci masamızda yok” diyen Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki" dedi.

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“AKP’nin devrim niteliğinde reformlar yaptığını” belirten Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye’ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi” diye konuştu.



Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Ala, şöyle dedi: "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek."

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Ala yerel seçim öncesinde ne demişti?

Ala, 31 Mart yerel seçimlerinden önce Diyarbakır ilçe belediye başkanları tanıtım toplantısında katılmış, burada yaptığı konuşmada ise; şöyle demişti: "Daha önce buralarda hayal bile edilemeyen sessiz devrimleri gerçekleştirmedik mi birlikte. Başkalarının hayal edemediği şeyleri yapan bu kadro şimdi onların hayal edemediği şeyleri yapabilir. Bizim de onlara dediğimiz, gelin köstek olmayın. Destek olun. Milletin problemlerini çözelim. Problemden yararlanmayın. Problemlerin üzerine çocukları atmayın. Gençleri problemlerin önüne sürmeyin. Gelin ey Türkiye’de siyaset yapanlar, birlikte problemleri çözmek için herkesi yönlendirelim. Herkese alan açalım ve fırsat verelim, Türkiye’yi hedeflerine taşıyalım. Bunların en önemli kaynaklarından biri de belediye yönetimleridir."

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(RT)