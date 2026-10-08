AKP, Fatma Betül Sayan Kaya’ya kapıyı gösterdi

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık parti üyesi ve mensubu olmadığını açıkladı. İnan, kararın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda alındığını belirtti. Açıklama, Kaya'nın eşiyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade vermesinden saatler sonra geldi. Kaya 26 Eylül'de partideki görevlerinden ayrılmış ancak üyeliği devam etmişti. Kaya çifti daha önce dondurulan hesaplarındaki yatırımların anapara dışındaki kısmını TMSF'ye iade etmişti. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında SPK'nın suç duyurusunda bulunması bekleniyor. AKP Genel Sekreteri, konunun hukuki olduğunu ve yargının karar vereceğini söyledi.

AKP, fon soruşturmasında adı gündeme geldikten sonra Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı partiden uzaklaştırdığını açıkladı.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kaya’nın artık parti üyesi ve mensubu olmadığını açıkladı. İnan, kararın parti yönetiminin iradesiyle alındığını da açıkça ortaya koydu:

“AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir.”

İnan’ın açıklaması, Kaya’nın eşi İlyas Kaya ile birlikte aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “şüpheli” sıfatıyla ifade vermesinden birkaç saat sonra geldi.

İhraç mı, zorunlu istifa mı?

AKP yönetimi, Kaya’nın parti üyeliğinin hangi usulle sona erdiğini açıklamadı.

İnan’ın “Cumhurbaşkanımızın talimatları” ve “gereken işlemleri yaptık” sözleri, ayrılığın Kaya’nın kendi tercihiyle gerçekleşmediğini gösteriyor. Ancak Kaya hakkında disiplin kurulu tarafından kesin çıkarma kararı verilip verilmediği ya da kendisinden üyelikten istifa etmesinin istenip istenmediği de kamuoyuna açıklanmadı.

AKP’ye yakın Star gazetesi dahil çok sayıda yayın, gelişmeyi “Kaya AKP’den ihraç edildi” diye duyurdu. Star da haberini İnan’ın aynı açıklamasına dayandırdı; ayrıca bir disiplin kurulu kararına göndermede bulunmadı.

Kaya’nın AKP üyeliğinin parti yönetiminin müdahalesinden sonra sona erdiği yönetim açısından netleşmiş görünse de, bunun AKP tüzüğünün ve disiplin yönetmeliğinin hangi hükmünün ihlali nedeniyle gerçekleştirildiği açık değil.

11 gün önce yalnızca görevlerinden ayrılmıştı

Kaya 26 Eylül’de AKP’de yürüttüğü görevlerden “affını” istemişti.

Kaya açıklamasında, hakkındaki iddiaların araştırılması sırasında bulunduğu makamın tartışmaya konu edilmemesi gerektiğini söylemiş ve “yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim” demişti. AA ve TRT de gelişmeyi “partideki tüm görevlerinden affını istedi” şeklinde duyurmuştu.

Böylece Kaya, 26 Eylül’de AKP yönetimindeki görevlerini bırakmasına rağmen parti üyesi olarak kalmıştı.

AKP Genel Sekreteri’nin 7 Ekim’deki açıklaması bu statünün de sona erdiği anlamına geliyor.

Önce TMSF’ye ödeme, ardından savcılık

Partinin Kaya’ya kapıyı göstermesine giden süreç son üç günde hızlandı.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın dondurulan hesaplarındaki yatırımlarının anapara dışındaki bölümünü, 5 Ekim’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) “isteğe bağlı iade hesabına” gönderdikleri açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK’nın “gönüllü ödeme” yöntemi kapsamında Kaya çiftinin yaptığı başvuru üzerine transferin gerçekleştirilmesine izin verdi. Kamuoyuna açıklanan bilgilerde ne kadar para iade edildiği belirtilmedi.

İki gün sonra Kaya ve eşi İstanbul Adliyesi’ne çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Betül Kayan Saya ve eşi savcıya “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren işlemlerin ardından Kaya çifti adliyeden ayrıldı.

Reuters da Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak Kaya ile eşinin soruşturmada şüpheli olarak yer aldığını ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haklarında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunmasının beklendiğini bildirdi.

AKP’nin siyasi mesafesi büyüdü

AKP Genel Sekreteri, Kaya’nın artık parti mensubu olmadığını duyurduktan sonra soruşturmayla ilgili siyasi değerlendirme yapmaktan da kaçındı:

“Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir.”

(AEK)