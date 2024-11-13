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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 17:02
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 17:06
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AKP, etki ajanlığı düzenlemesini yeniden Meclis'e getirecek

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler “Önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemimize alacağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
AKP, etki ajanlığı düzenlemesini yeniden Meclis'e getirecek

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, etki ajanlığı düzenlemesinin, bugün görüşmelerine başlanacak torba yasa teklifinden çıkarılacağını ancak ilerleyen dönemde yeniden gündeme alınacağını bildirdi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini söyledi. Güler, tekliften etki ajanlığı düzenlemesinin çıkarılacağını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, teklifin geri çekildiğine yönelik açıklama yaptığını ifade eden Güler, "Kanun teklifinin tamamının geri çekildiği doğru değil. Tekliften çıkaracağımız casusluk düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu, Bakanlık yetkililerinin de katılacağı bir toplantı olacak. Daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemimize alacağız." diye konuştu.

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(HA)

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13 Kasım 2024
/haber/etki-ajanligi-duzenlemesi-ikinci-kez-geri-cekildi-301761
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/haber/etki-ajanligi-duzenlemesi-iktidarin-medyayi-yandaslastirmak-icin-son-adimi-301729
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/haber/milletvekillerini-etki-ajanligi-kanun-teklifine-hayir-demeye-cagiran-kurulus-sayisi-91-e-ulasti-301735
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11 Kasım 2024
/haber/etki-ajanligi-tbmm-genel-kurulunda-gorusulmeye-basliyor-301685
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/haber/tgc-etki-ajanligi-duzenlemesi-dusman-ceza-hukuku-anlayisini-korukleyecek-301106
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23 Ekim 2024
/haber/noterlik-kanunu-torbasindan-etki-ajanligi-yasasi-cikti-301040
Basın meslek örgütlerinden etki ajanlığı düzenlemesine karşı ortak bildiri
23 Ekim 2024
/haber/basin-meslek-orgutlerinden-etki-ajanligi-duzenlemesine-karsi-ortak-bildiri-301009
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