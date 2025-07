AKP: Erdogan wê roja şemiyê daxuyaniyeke dîrokî bide

Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk ragihand ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan dê roja şemiyê daxuyaniyeke dîrokî bide û bangî welatiyan kir ku guhdar bikin.

Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk îro beşdarî bernameya televîzyonekê bû û derbarê pêvajoya çareseriyê de axivî.

Çelîk diyar kir ku pêvajo li gorî pêşbîniyan berdewam dike û gavên ku di rojên pêş de werin avêtin, dê bibin destpêka pratîkî ya pêvajoyê.

Çelîk amaje pê kir ku dê destpêkê li Îraqê çek werin danîn û da zanîn ku pêvajoya çekdanînê ya li Îraqê û ya li Sûriyeyê dê ji hev cuda bin.

Çelîk li ser hûrgiliyên pêvajoyê wiha axivî:

“Em naxwazin aliyekî sêyem bikeve nav pêvajoyê. Ev projeya Komara Tirkiyeyê ye. Pêwîst e pêvajoya çekdanînê di navbera 3-5 mehan de temam bibe. Eger dem dirêj bibe, ji provokasyonan re vekirî dimîne. Komîsyona parlamentoyê dê li gorî çekdanîn û xwefesixkirina PKKyê zemînê amade bike. Em rexneyên mixalefetê jî guhdar dikin. Gotinên wekî îxanet an tawîzê ne rast in. Li ser nirxên bingehîn ên dewletê tawîz nînin.”

Çelik agahî parve kir ku Serokomar Erdogan dê roja Şemiyê daxuyaniyek girîng û dîrokî bide û got, "Baweriyek bêhempa bi Serokomarê me û Bahçelî heye. Em hem piştgiriyan û hem jî rexneyan dinirxînin. Em bi hejmarek provokasyonan re rû bi rû ne ku hin ji wan di raya giştî re têne zanîn û hin jî ne. Ya girîng ew e ku em ê tiştê ku ji bo dewlet û milet rast e bidomînin. Serokomarê me dê roja Şemiyê sibehê daxuyaniyek dîrokî bide."

