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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 13:47
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 17:20
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AKP: Erdoğan, DEM Parti Heyeti ile haftaya görüşecek

Görüşmenin haftaya gerçekleşeceğini açıklayan Çelik, süreç açısından "Önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır" ifadesini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP: Erdoğan, DEM Parti Heyeti ile haftaya görüşecek
Fotoğraf: AA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çelik, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeyi ve yeni çözüm sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin haftaya gerçekleşeceğini açıklayan Çelik, süreç açısından "Önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır" ifadesini kullandı.

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Diğer yandan Çelik, parti istişarelerinin son aşamasına gelindiğini ve ayın 11-12-13'ünde gerçekleşecek kamp ile tamamlanacağını duyurdu.

"Süreç kendi ritmi içerisinde"

Çelik, görüşmeye dair şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi haftaya gerçekleşecek. Orada da kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Şöyle değerlendirmek lazım, o konudaki çalışmalar kendi doğası içinde ve takvimi içerisinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde doğru bir şekilde kendi ritmi içerisinde ilerliyor.

"Önümüzdeki günler son derece önemli"

Daha önce bunu haftalar evvel sorduğunuzda bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır."

"Yol haritası çıkmasını umuyoruz"

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis grup toplantısında görüşmeye ilişkin konuştu. Parti heyetinin önümüzdeki günlerde Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Bakırhan, bu görüşmeye de büyük önem verdiklerini belirtti.

Bakırhan, şunları söyledi:

Bölgesel kaos tırmanırken iç barışımızı güçlendirmek için daha çok konuşmalıyız, bir araya gelmeliyiz. Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını umut ediyoruz.

"Yeni hamleleri hep birlikte göreceğiz"

Heyetlerimizin yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda barış iklimini somut hayata yayacak gelişmelerin en kısa sürede gerçekleşmesi beklentimiz, temennimiz bu yöndedir. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri yeni hamleleri hep birlikte göreceğiz.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Tuncer Bakırhan dem parti erdoğan
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