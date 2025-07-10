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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 00:53
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 11:19
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AKP: Erdoğan, cumartesi tarihi bir açıklama yapacak

"Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz" diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın tarihi bir açıklama yapmaya hazırlandığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
AKP: Erdoğan, cumartesi tarihi bir açıklama yapacak
Fotoğraf: AA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. "Süreç ön gördüğümüz şekilde devam ediyor" diyen Çelik,"Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" bilgisini paylaştı.

Çelik, PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Artık süreç fiziken başlamıştır anlamına geliyor. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır."

"Üçüncü göz istemiyoruz"

"Üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz" diyen Çelik, "Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. ‘Terörsüz Türkiye’ bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır. Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir" ifadelerini kullandı.

"Temel değerler müzakereye kapalı"

Meclis’te kurulması beklenilen komisyona da değinen Çelik, şunları söyledi:

"Komisyon yol hazırlığı yapacak. Meclis komisyonu PKK'nin feshi ve silah bırakmayla ilgili yol hazırlığı yapacak. Muhalefetin eleştirilerinden yararlanmaya çalışıyoruz. 'İhanet', 'taviz' gibi söylemler doğru bir şey değil. Devletin temel değerlerinde müzakere söz konusu değil. Burada odağımızı kaybetmeyelim. Tabii ki herkesin fikrine ve desteğine ihtiyaç var ama bunu siyah-beyaza çevirmemek lazım. Meclis'in bu şekilde devreye girmesi çok kıymetli. Bunu sakin bir şekilde tartışalım."

Erdoğan ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü önemli ve tarihi bir açıklamada bulunacağının bilgisini de paylaşan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" şeklinde konuştu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ömer çelik AKP erdoğan
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