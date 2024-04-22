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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 09:56
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 12:14
2 dk Okuma

"AKP, emekliye zam yapmadığı için kaybetti"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ve emekli maaşına ara zam yapılmayacağını açıkladı. Peki, yurttaşlar bu konuda ne düşünüyor?

Ali Dinç

Gonca Deniz Yılmaz
Ali Dinç

Ali Dinç
Gonca Deniz Yılmaz

Gonca Deniz Yılmaz

AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerle konuşan Işıkhan zam sorusuna “Yok, hayır. Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam ediyor” yanıtını verdi.

Işıkhan sonrasında gazetecilerin emekli maaşlarına ilişkin sorusunu da “Enflasyon ve sözleşme kaynaklı farklar Temmuz’da emekli maaşlarına yansıtılacak. Bunun haricinde zam, toplantı düşünmüyoruz” diye cevapladı.

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bianet'in İstanbul Beyazıt Meydanı'nda mikrofon uzattığı yurttaşlar çoğu ise asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor. 

"AKP bu yüzden kaybetti"

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına rağmen "Yapılacak, mecbur yapılacak. Bakan öyle konuşuyor ama mecbur yapacaklar" diyen yurttaş "AKP zaten bu yüzden kaybetti. Asgari ücretliye, emekliye yaptıklarından dolayı kaybetti. Asgari ücrete zam yapılmasını istiyorum" dedi.

Emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş "Bu hükümet emekliye, asgari ücretli çalışana bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

"Emekli olsam ne olacak"

Emekli olmasına daha dört yıl olduğunu belirten bir yurttaş, "Emekli olsam ne olacak. 10 bin lira alsam ne olacak" dedi. İnsanların halinin kötü olduğunu belirten yurttaş "Turistler 'İstanbul çok pahalı' diyorlar. Turistler bile artık Türkiye'den kaçıyor" diye konuştu.

30 yıl önce emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş ise, "O zaman aldığım para her şeye yetiyordu ama şimdi aldığım para hiçbir şeye yetmiyor" dedi.

(AD) 

asgari ücret sokak röportajı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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Gonca Deniz Yılmaz
Gonca Deniz Yılmaz
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Mart 2024 bianet stajyeri. 

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