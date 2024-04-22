"AKP, emekliye zam yapmadığı için kaybetti"

AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerle konuşan Işıkhan zam sorusuna “Yok, hayır. Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam ediyor” yanıtını verdi.

Işıkhan sonrasında gazetecilerin emekli maaşlarına ilişkin sorusunu da “Enflasyon ve sözleşme kaynaklı farklar Temmuz’da emekli maaşlarına yansıtılacak. Bunun haricinde zam, toplantı düşünmüyoruz” diye cevapladı.

Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam kapısını kapattı

bianet'in İstanbul Beyazıt Meydanı'nda mikrofon uzattığı yurttaşlar çoğu ise asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

"AKP bu yüzden kaybetti"

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına rağmen "Yapılacak, mecbur yapılacak. Bakan öyle konuşuyor ama mecbur yapacaklar" diyen yurttaş "AKP zaten bu yüzden kaybetti. Asgari ücretliye, emekliye yaptıklarından dolayı kaybetti. Asgari ücrete zam yapılmasını istiyorum" dedi.

Emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş "Bu hükümet emekliye, asgari ücretli çalışana bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

"Emekli olsam ne olacak"

Emekli olmasına daha dört yıl olduğunu belirten bir yurttaş, "Emekli olsam ne olacak. 10 bin lira alsam ne olacak" dedi. İnsanların halinin kötü olduğunu belirten yurttaş "Turistler 'İstanbul çok pahalı' diyorlar. Turistler bile artık Türkiye'den kaçıyor" diye konuştu.

30 yıl önce emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş ise, "O zaman aldığım para her şeye yetiyordu ama şimdi aldığım para hiçbir şeye yetmiyor" dedi.

(AD)