ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2025 10:01
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2025 11:53
3 dk Okuma

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ

AKP'den PKK açıklaması: Yeni bir dönemin kapısı açılacak

PKK'nin örgütsel yapısını feshedeceğini ve silahlı mücadeleye son vereceğini duyurmasının ardından, iktidardan ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
AKP'den PKK açıklaması: Yeni bir dönemin kapısı açılacak
Ömer Çelik, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongre'nin sonuç bildirgesini bugün yayımladı.

Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) duyurduğu açıklamada, “PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması” kararı alındığı belirtildi. 

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı
PKK ‘fesih’ kararını açıkladı
12 Mayıs 2025

PKK'nin açıklamasına iktidardan ilk yanıt, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

İmralı’dan gelen çağrı sonrası PKK’nin kendini feshetme ve silah bırakma kararını “önemli bir aşama” olarak nitelendiren Çelik, şöyle dedi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın “terörsüz Türkiye” için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını “devlet politikası” olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun “iç cephe”nin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturmuştur.

Siyasi partiler arasındaki etkili ve verimli görüşme trafiği, istişare ve diyalog, demokratik siyasetin “meşru adres” olarak sorumluluk almasını ve insiyatif üretmesini sağlamıştır.

İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, “terörsüz Türkiye” hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. “Fesih” ve “silahları teslim etme” kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.

Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir.

Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının “içerde” ve “dışarıda” tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025

Ayrıca “terörsüz Türkiye” hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir. Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin “çatı”sı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel “zemin” olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır.

“Terörsüz Türkiye”ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur: Adlarımız farklı olsa da hepimizin Türkiye Cumhuriyeti'dir. “Devletimizin nitelikleri” ve “milletimizin değerleri” konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım sözkonusu değildir, olamaz.

Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı’nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni “terörsüz Türkiye” olacaktır. 

Milletimiz müsterih olsun, Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
PKK Kürt sorununda çözüm tartışmaları PKK'nin fesih kararı Öcalan'ın çağrısı ömer çelik barış ve demokratik toplum süreci
ilgili haberler
Ayşegül Doğan: Barış artık sadece bir ihtimal değil
12 Mayıs 2025
/haber/aysegul-dogan-baris-artik-sadece-bir-ihtimal-degil-307370
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ
Demirtaş: Bu tarihî adımı coşkuyla karşılıyoruz
12 Mayıs 2025
/haber/demirtas-bu-tarihi-adimi-coskuyla-karsiliyoruz-307368
PKK’NİN ‘FESİH’ KARARI
İktidardan ‘hukuk devleti’ ve ‘yeni anayasa’ vurgusu
12 Mayıs 2025
/haber/iktidardan-hukuk-devleti-ve-yeni-anayasa-vurgusu-307357
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ
Pervin Buldan: Meclis devreye girmeli
12 Mayıs 2025
/haber/pervin-buldan-meclis-devreye-girmeli-307355
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
PKK ‘fesih’ kararını açıkladı
12 Mayıs 2025
/haber/pkk-fesih-kararini-acikladi-307342
ilgili haberler
Ayşegül Doğan: Barış artık sadece bir ihtimal değil
12 Mayıs 2025
/haber/aysegul-dogan-baris-artik-sadece-bir-ihtimal-degil-307370
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ
Demirtaş: Bu tarihî adımı coşkuyla karşılıyoruz
12 Mayıs 2025
/haber/demirtas-bu-tarihi-adimi-coskuyla-karsiliyoruz-307368
PKK’NİN ‘FESİH’ KARARI
İktidardan ‘hukuk devleti’ ve ‘yeni anayasa’ vurgusu
12 Mayıs 2025
/haber/iktidardan-hukuk-devleti-ve-yeni-anayasa-vurgusu-307357
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ
Pervin Buldan: Meclis devreye girmeli
12 Mayıs 2025
/haber/pervin-buldan-meclis-devreye-girmeli-307355
Sayfa Başına Git