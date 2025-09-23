ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 16:18
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 16:35
2 dk Okuma

AKP'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik dile getirdiği mesnetsiz iddia ve iftiralara karşı, İl Başkan Yardımcılarımızın tamamıyla birlikte hukuki süreci başlattık" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Fotoğraf: AKP İstanbul / X

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtıklarını duyurdu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından, belediye başkanvekili seçimi gerçekleştirilmiş, dört tur süren oylamada başkanvekili belirlenemeyince süreç kura çekimine gitmişti. Yapılan kura sonucu, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak belirlenmişti.

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı
21 Eylül 2025

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik dile getirdiği mesnetsiz iddia ve iftiralara karşı, İl Başkan Yardımcılarımızın tamamıyla birlikte hukuki süreci başlattık. Bu kapsamda, Çağlayan Adliyesi’nde Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.

Özgür Özel: “Oyunu bize ver” diyen kişi bugün AK Parti'ye geçti
Özgür Özel: “Oyunu bize ver” diyen kişi bugün AK Parti'ye geçti
13 Eylül 2025

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hakkında açılan soruşturma neticesinde görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ve İl Başkan Yardımcılarımıza mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf etmiştir.

'Siyasi manipülasyon' iddiası

Özel, yaptığı açıklamada 'AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' dediğini iddia ederek burada bulunan İl Başkan Yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel’i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır.

"Suç duyurusunda bulunuyoruz"

Biz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak; siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan bu anlayışa karşı susmayacağız. Bugün burada İl Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gelerek Özgür Özel’in asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır. Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel AKP Bayrampaşa Belediyesi Hasan Mutlu
ilgili haberler
CHP 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi
21 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-yeniden-chp-genel-baskanligi-na-secildi-311735
"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"
Özgür Özel Türkiye'ye Bahçelievler CHP mitinginden seslendi
17 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-turkiye-ye-bahcelievler-chp-mitinginden-seslendi-311623
Akademisyenlerden imza kampanyası: Özgür Özel yönetimini destekliyoruz
15 Eylül 2025
/haber/akademisyenlerden-imza-kampanyasi-ozgur-ozel-yonetimini-destekliyoruz-311494
Özgür Özel: “Oyunu bize ver” diyen kişi bugün AK Parti'ye geçti
13 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-oyunu-bize-ver-diyen-kisi-bugun-ak-parti-ye-gecti-311473
POLİS CHP İL ÖRGÜTÜNDEN ÇEKİLDİ
CHP ablukayı kırdı: Özgür Özel ve Özgür Çelik "Çalışma Ofisi"ne yerleşti
11 Eylül 2025
/haber/chp-ablukayi-kirdi-ozgur-ozel-ve-ozgur-celik-calisma-ofisi-ne-yerlesti-311415
CHP İSTANBUL KADIKÖY'DEN SESLENDİ
Özgür Özel: "Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.”
10 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-bizi-siddete-cekemezler-ancak-asla-da-eve-gonderemezler-direnecegiz-311377
DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Özgür Özel’e destek ziyareti
10 Eylül 2025
/haber/dem-parti-es-genel-baskanlarindan-ozgur-ozele-destek-ziyareti-311371
FINANCIAL TIMES İLE SÖYLEŞİ
Özgür Özel: "Erdoğan yargı darbesi yapıyor, tek seçenek direniş; CHP giderse Türkiye de gider"
9 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-erdogan-yargi-darbesi-yapiyor-tek-secenek-direnis-chp-giderse-turkiye-de-gider-311331
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Kendisinin kayyımlığı kabul etmesine ihtimal vermem
7 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-ile-gorustu-kendisinin-kayyimligi-kabul-etmesine-ihtimal-vermem-311241
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi
21 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-yeniden-chp-genel-baskanligi-na-secildi-311735
"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"
Özgür Özel Türkiye'ye Bahçelievler CHP mitinginden seslendi
17 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-turkiye-ye-bahcelievler-chp-mitinginden-seslendi-311623
Akademisyenlerden imza kampanyası: Özgür Özel yönetimini destekliyoruz
15 Eylül 2025
/haber/akademisyenlerden-imza-kampanyasi-ozgur-ozel-yonetimini-destekliyoruz-311494
Özgür Özel: “Oyunu bize ver” diyen kişi bugün AK Parti'ye geçti
13 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-oyunu-bize-ver-diyen-kisi-bugun-ak-parti-ye-gecti-311473
POLİS CHP İL ÖRGÜTÜNDEN ÇEKİLDİ
CHP ablukayı kırdı: Özgür Özel ve Özgür Çelik "Çalışma Ofisi"ne yerleşti
11 Eylül 2025
/haber/chp-ablukayi-kirdi-ozgur-ozel-ve-ozgur-celik-calisma-ofisi-ne-yerlesti-311415
CHP İSTANBUL KADIKÖY'DEN SESLENDİ
Özgür Özel: "Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.”
10 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-bizi-siddete-cekemezler-ancak-asla-da-eve-gonderemezler-direnecegiz-311377
DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Özgür Özel’e destek ziyareti
10 Eylül 2025
/haber/dem-parti-es-genel-baskanlarindan-ozgur-ozele-destek-ziyareti-311371
FINANCIAL TIMES İLE SÖYLEŞİ
Özgür Özel: "Erdoğan yargı darbesi yapıyor, tek seçenek direniş; CHP giderse Türkiye de gider"
9 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-erdogan-yargi-darbesi-yapiyor-tek-secenek-direnis-chp-giderse-turkiye-de-gider-311331
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Kendisinin kayyımlığı kabul etmesine ihtimal vermem
7 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-ile-gorustu-kendisinin-kayyimligi-kabul-etmesine-ihtimal-vermem-311241
Sayfa Başına Git