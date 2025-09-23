AKP'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtıklarını duyurdu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından, belediye başkanvekili seçimi gerçekleştirilmiş, dört tur süren oylamada başkanvekili belirlenemeyince süreç kura çekimine gitmişti. Yapılan kura sonucu, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak belirlenmişti.

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik dile getirdiği mesnetsiz iddia ve iftiralara karşı, İl Başkan Yardımcılarımızın tamamıyla birlikte hukuki süreci başlattık. Bu kapsamda, Çağlayan Adliyesi’nde Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.

Özgür Özel: “Oyunu bize ver” diyen kişi bugün AK Parti'ye geçti

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hakkında açılan soruşturma neticesinde görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ve İl Başkan Yardımcılarımıza mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf etmiştir.

'Siyasi manipülasyon' iddiası

Özel, yaptığı açıklamada 'AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' dediğini iddia ederek burada bulunan İl Başkan Yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel’i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır.

"Suç duyurusunda bulunuyoruz"

Biz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak; siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan bu anlayışa karşı susmayacağız. Bugün burada İl Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gelerek Özgür Özel’in asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır. Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz."

(AB)