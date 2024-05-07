AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin borcu 919,5 milyon lira

31 Mart yerel seçimlerinde iktidardan muhalefete geçen belediyeler, önceki yönetimlerden devraldıkları borç yükünü açıklamaya devam ediyor.

AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi, 31 Mart 2024 itibariyle borç durumunu açıkladı.

Hangi belediye, ne kadar borç açıkladı?

Beyoğlu Belediyesi’nin sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşıma göre, belediyenin toplam 919 milyon 519 bin 726 TL borcu bulunuyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borcun 197 milyon 577 bin 998 TL, firmalara olan borcun 158 milyon 152 bin 278 TL olduğu belirtilirken, belediye şirketlerinin borcunun ise 503 milyon 68 bin 866 TL olarak açıklandı.

Belediyenin bankalara olan kredi borcu 21 milyon 210 bin 884 TL, teminat borcu ise 39 milyon 509 bin 698 TL olarak hesaplandı.

Açıklamada ayrıca, son beş ayda belediyeye ait 12 adet gayrimenkulün de 198 milyon 452 bin TL’ye satıldığı belirtildi.

(VC)