AKP'den '11. Yargı Paketi' açıklaması: Cuma günü Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11. Yargı Paketi'nin cuma günü Meclis'e sunulacağını bildirdi. Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, pakete ilişkin, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil" dedi.

11. YARGI PAKETİ Gökçe Gökçen: Yamalı bohçaya dönüşen kanunlara değil, etkili ve katılımcı bir yasamaya ihtiyaç var

Paketin Meclis'e geleceği tarihi de açıklayan Çelik, "Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" açıklamasını yaptı.

MHP'den af çağrısı

AKP'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 22 Kasım günü yaptığı paylaşımda, "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı" diyerek, çağrıda bulunmuştu.

(AB)