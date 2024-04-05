AKP'de "Van krizi" büyüyor

Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Belediye Başkanlığı mazbatasının İl Seçim Kurulunca geri alınması sonrasında muhalefetten gelen eleştirileri "terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanlar", AKP kurucu ve yöneticilerinden gelen eleştirileri de "iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişler" olarak niteleyen Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'a AKP cephesinden tepkiler sürüyor.

AKP MKYK üyesi Babuşcu: Haddinizi aşıyorsunuz

Uçum'un kendisini de ima eden açıklaması üzerine Babuşçu bugün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na sert bir yanıt verdi:

Devlet farkında!



Devlet okudu!



Not edildi!



Kaydedildi!



Devlet haddini bildirir!



Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez.



Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız!



Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz. — Aziz Babuşcu (@ABabuscu) April 5, 2024

Babuşçu'nun ad vermeden alıntıladığı ifadeler Mehmet Uçum'un önceki günkü mesajını işaret ediyordu.

AKP MKYK Üyesi Aziz Babuşcu Zeydan'ın mazbatasının iptaliyle başlayan tartışmalar sürerken sosyal medya hesabından "[...] Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez." demişti.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılmış, Van halkı iradesini ortaya koymuştur.



Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez.



Hukukî tartışmaların ötesinde; meselenin özü, siyasi olarak gösterilmesi gereken tavır budur. — Aziz Babuşcu (@ABabuscu) April 3, 2024

Uçum: "Devlet had bildirir"

Zeydan'ın mazbatasının iptali girişimlerinin geri tepmesi ve Van Belediyesi'nin DEM Parti'de kalmasını milli iradenin sonucu olarak okuyan AKP'lileri "Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlar" şeklinde yorumlayan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mehmet Uçum yayımladığı sosyal medya mesajında bu düşüncede olanlara "Devletin had bildireceğini" iddia etmiş ve "iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de" ileri sürmüştü.

Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi, bunu Devlet çok iyi okudu.



Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) April 3, 2024

Uçum'un sözlerine AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da tepki göstermiş "dostumuz" dediği uçumu kast ederek "bir başka dostumuz, 'devlet adına kayıt' tutarsa, hiçbirimiz Cumhurbaşkanımızın bizi davet ettiği yüzleşmeyle ‘gerçek bir yüzleşme’ yaşayamayız” demiş ve Uçum'u AKP'nin karşılaştığı seçim yenilgisinin nedenlerini tartışmayı önlemekle suçlamıştı.

Hayati Yazıcı: "Cinnet hali"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bir siyasal gaspa dönüşmesi sürecinin Yüksek Seçim Kurulu kararıyla sonlandırılması ve "mazbata'nın yeniden Abdullah Zeydan'a verilmesini "cinnet halinin sonlandırılması" olarak değerlendirmişti.

Yazıcı daha sonra bu paylaşımını kaldırsa da 1 Nisan'daki AKP MKYK toplantısı sonrasında yaptığı paylaşımında da seçim sonuçlarını inkâra yönelmemiş ve "demokratik refleksin göstergesi" olarak nitelemiş, "rasyonel bir analiz" gerekliliğini vurgulamış ve "Millet iradesine göre ‘mazbata’ alan herkesi", dolayısıyla Abdullah Zeydan'ı da, "tebrik" etmişti.

‘Egemenlik, kayıtsız ve şartsız Milletindir’. Millet asla yanılmaz.



Seçim sonuçları, demokratik refleksin göstergesi.

Düşünen, dertli olan herkes için ders verici.



Sonuçlarının analizi rasyonel bir biçimde yapılabilen seçimler, sonraki seçimler için yol gösterici işlev… — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) April 1, 2024

(AEK)