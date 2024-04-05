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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 19:29
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2024 00:59
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BABUŞÇU UÇUM'A HAD BİLDİRDİ

AKP'de "Van krizi" büyüyor

Babuşçu, Abdullah Zeydan'ın mazbatasının iptalini "milli iradeye saygısızlık" olarak değerlendiren AKP'lilerin "Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini" yazan Mehmet Uçum'a "milletin evinden millete parmak sallayamazsınız, haddinizi aşıyorsunuz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP'de "Van krizi" büyüyor

Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Belediye Başkanlığı mazbatasının İl Seçim Kurulunca geri alınması sonrasında muhalefetten gelen eleştirileri "terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanlar", AKP kurucu ve yöneticilerinden gelen eleştirileri de "iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişler" olarak niteleyen Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'a AKP cephesinden tepkiler sürüyor. 

AKP MKYK üyesi Babuşcu: Haddinizi aşıyorsunuz

Uçum'un kendisini de ima eden açıklaması üzerine Babuşçu bugün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na sert bir yanıt verdi:

Babuşçu'nun ad vermeden alıntıladığı ifadeler Mehmet Uçum'un önceki günkü mesajını işaret ediyordu. 

AKP MKYK Üyesi Aziz Babuşcu Zeydan'ın mazbatasının iptaliyle başlayan tartışmalar sürerken sosyal medya hesabından "[...] Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez." demişti

Uçum: "Devlet had bildirir"

Zeydan'ın mazbatasının iptali girişimlerinin geri tepmesi ve Van Belediyesi'nin DEM Parti'de kalmasını milli iradenin sonucu olarak okuyan AKP'lileri "Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlar" şeklinde yorumlayan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mehmet Uçum yayımladığı sosyal medya mesajında bu düşüncede olanlara "Devletin had bildireceğini" iddia etmiş ve "iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de" ileri sürmüştü.

Uçum'un sözlerine AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da tepki göstermiş "dostumuz" dediği uçumu kast ederek "bir başka dostumuz, 'devlet adına kayıt' tutarsa, hiçbirimiz Cumhurbaşkanımızın bizi davet ettiği yüzleşmeyle ‘gerçek bir yüzleşme’ yaşayamayız” demiş ve Uçum'u AKP'nin karşılaştığı seçim yenilgisinin nedenlerini tartışmayı önlemekle suçlamıştı. 

Hayati Yazıcı: "Cinnet hali"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bir siyasal gaspa dönüşmesi sürecinin Yüksek Seçim Kurulu kararıyla sonlandırılması ve "mazbata'nın yeniden Abdullah Zeydan'a verilmesini "cinnet halinin sonlandırılması" olarak değerlendirmişti. 

Yazıcı daha sonra bu paylaşımını kaldırsa da  1 Nisan'daki AKP MKYK toplantısı sonrasında yaptığı paylaşımında da seçim sonuçlarını inkâra yönelmemiş ve "demokratik refleksin göstergesi" olarak nitelemiş, "rasyonel bir analiz" gerekliliğini vurgulamış ve "Millet iradesine göre ‘mazbata’ alan herkesi", dolayısıyla Abdullah Zeydan'ı da, "tebrik" etmişti.

(AEK)

Van Büyükşehir Belediyesi abdullah zeydan mazbata mehmet uçum AKP
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