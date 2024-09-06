AKP'de düşüş sürüyor, CHP arayı açıyor

İki kamuoyu araştırma şirketinin yayımladıkları son araştırmalar AKP'nin siyasal desteği düşerken CHP'nin yükselmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Hakan Bayrakçı'nın SONAR araştırma şirketi ve iktidara yakın BETİMAR Araştırma'nın yayımladıkları sonuçlar halkın yarısından çoğunun erken seçim talebinin de yükselmekte olduğunu gösterdi.

SONAR: "CHP, AKP'nin 13 puan önünde"

Hakan Bayrakçı'nın SONAR Araştırma şirketinin Halk TV'de yayımlanan anketinde katılımcılara yöneltilen "Erken seçim yapılmalı mı?" ve "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorularına verilen yanıtlar, AKP'nin kaybetmeye mahkum olacağı bir erken seçim baskısı altında kaldığını gösteriyor.

Ankette "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan oy dağılımı şöyle:



Parti



Yüzde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36,2 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 23,8 Millyetçi Hareket Partisi (MHP) 11,2 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 10,7 İYİ Parti (İYİ) 5,3 Yeniden Refah Partisi (YRP) 5,0 Zafer Partisi (ZP) 4,8 Diğer 3,0

AKP ve CHP arasındaki fark, SONAR anketine göre ilk kez iki haneli olarak gerçekleşti ve CHP'nin oyu iktidar bloku AKP ve MHP oylarının toplamını geçti.

Erken seçim isteyenler yüzde 50'yi aştı

SONAR'ın ankete katılanlara yönelttiği "Erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranı da yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Erken seçim istemeyenler yüzde 40,7'de kaldı.

BETİMAR: CHP, AKP'nin 5 puan önünde

Sözcü'de Aytunç Erkin'in paylaştığı BETİMAR şirketinin Ağustos araştırması sonuçlarına göre de, CHP'nin SONAR araştırmasındaki kadar olmasa da AKP'nin önünde gitmeyi sürdürdüğü görülüyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre oy dağılımı şöyle:



Parti



Yüzde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 34,7 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 29,4 Millyetçi Hareket Partisi (MHP) 9,9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 8,0 Yeniden Refah Partisi (YRP) 6,5 Zafer Partisi (ZP) 3,9 İYİ Parti (İYİ) 3,2 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1,0 Diğer 3,5



(AEK)