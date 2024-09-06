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Yayın Tarihi: 6 Eylül 2024 20:27
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 21:46
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ERKEN SEÇİM TALEBİ GÜÇLENİYOR

AKP'de düşüş sürüyor, CHP arayı açıyor

İki anket firması, SONAR ve BETİMAR'ın araştırmaları AKP'nin yüzde 30'ların altını gördüğünü, birinci parti CHP ile farkın büyümeye devam ettiğini gösterdi. Ancak CHP'nin desteğinde hissedilir bir sıçrama görülmüyor. Halkın yarısından çoğu eken seçim istiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP'de düşüş sürüyor, CHP arayı açıyor
BETİMAR araştırmasından bir grafik

İki kamuoyu araştırma şirketinin yayımladıkları son araştırmalar AKP'nin siyasal desteği düşerken CHP'nin yükselmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Hakan Bayrakçı'nın SONAR araştırma şirketi ve iktidara yakın BETİMAR Araştırma'nın yayımladıkları sonuçlar halkın yarısından çoğunun erken seçim talebinin de yükselmekte olduğunu gösterdi.

SONAR: "CHP, AKP'nin 13 puan önünde"

Hakan Bayrakçı'nın SONAR Araştırma şirketinin Halk TV'de yayımlanan anketinde katılımcılara yöneltilen "Erken seçim yapılmalı mı?" ve "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorularına verilen yanıtlar, AKP'nin kaybetmeye mahkum olacağı bir erken seçim baskısı altında kaldığını gösteriyor.

Ankette "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan oy dağılımı şöyle:


Parti 

Yüzde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)36,2
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)23,8
Millyetçi Hareket Partisi (MHP)11,2
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)10,7
İYİ Parti (İYİ)5,3
Yeniden Refah Partisi (YRP)5,0
Zafer Partisi (ZP)4,8
Diğer3,0

AKP ve CHP arasındaki fark, SONAR anketine göre ilk kez iki haneli olarak gerçekleşti ve CHP'nin oyu iktidar bloku AKP ve MHP oylarının toplamını  geçti.

Erken seçim isteyenler yüzde 50'yi aştı

SONAR'ın ankete katılanlara yönelttiği  "Erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranı da yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Erken seçim istemeyenler yüzde 40,7'de kaldı.

BETİMAR: CHP, AKP'nin 5 puan önünde

Sözcü'de Aytunç Erkin'in paylaştığı BETİMAR şirketinin Ağustos araştırması sonuçlarına göre de, CHP'nin SONAR araştırmasındaki kadar olmasa da AKP'nin önünde gitmeyi sürdürdüğü görülüyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre oy dağılımı şöyle:


Parti 

Yüzde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)34,7
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)29,4
Millyetçi Hareket Partisi (MHP)9,9
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)8,0
Yeniden Refah Partisi (YRP)6,5
Zafer Partisi (ZP)3,9
İYİ Parti (İYİ)3,2
Türkiye İşçi Partisi (TİP)1,0
Diğer3,5


(AEK)

kamuoyu araştırmaları CHP AKP dem parti
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