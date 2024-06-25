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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 16:32
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 16:37
2 dk Okuma

AKP bir kez daha “Asgari ücrete zam yok” dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ asgari ücrette Temmuz'da ara zam yapılmayacağını, hükümet olarak enflasyonla mücadeleyi öncelediklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP bir kez daha “Asgari ücrete zam yok” dedi

Temmuz’da asgari ücrete ara zam beklentisi sürerken AKP’den konuyla ilgili açıklama geldi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette bir artış yapılmayacağını, hükümet olarak enflasyonla mücadeleyi öncelediklerini söyledi.

Dağ, COVID-19 pandemisi sonrasında asgari ücrete yılda iki kez zam yapıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

Hem emekli hem asgari ücret ve hem memur noktasında esas mücadeleyi enflasyonu düşürmek noktasında koymamız lazım... Enflasyonun ilk etapta yüzde 20'li yüzde 30'lu, sonra tek haneli rakamlara indirdiğimizde sabit gelirlilerin daha da refah içinde olduğu bir süreç koyarız. Bunu hedef belirlemiş durumdayız.

Temmuz ayında 'Asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı?' derseniz olmayacağını ifade edebilirim. Enflasyonu düşürmemiz lazım, esas mücadelemiz bu olması lazım.

Karatepe-Şimşek görüşmesinde asgari ücret detayı 

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, dün (24 Haizran) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmüştü.

Karatepe toplantının ardından yaptığı açıklamada, Şimşek’e dört ana talep ilettiklerini söylemiş, bunları da asgari ücret ve emekliye zam, tarımsal desteklerin arttırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi olarak sıralamıştı.

Karatepe “4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük" diyerek görüşmeyi özetlemişti.

"Reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışlarında değişim iradesi olmadığını gördük"
CHP, MEHMET ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞTÜ
"Reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışlarında değişim iradesi olmadığını gördük"
24 Haziran 2024

(HA)

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/haber/bakan-vedat-isikhan-asgari-ucrete-ara-zam-kapisini-kapatti-294341
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/haber/aclik-siniri-asgari-ucretle-farki-kapatiyor-16-bin-792-tl-293767
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30 Ocak 2024
/haber/aclik-siniri-asgari-ucretle-arasindaki-farki-kapatiyor-291207
Aziz Çelik hesapladı: Asgari ücret dolar cinsinden göreli olarak düştü
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/haber/aziz-celik-hesapladi-asgari-ucret-dolar-cinsinden-goreli-olarak-dustu-289977
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