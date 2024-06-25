AKP bir kez daha “Asgari ücrete zam yok” dedi

Temmuz’da asgari ücrete ara zam beklentisi sürerken AKP’den konuyla ilgili açıklama geldi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette bir artış yapılmayacağını, hükümet olarak enflasyonla mücadeleyi öncelediklerini söyledi.

Dağ, COVID-19 pandemisi sonrasında asgari ücrete yılda iki kez zam yapıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

Hem emekli hem asgari ücret ve hem memur noktasında esas mücadeleyi enflasyonu düşürmek noktasında koymamız lazım... Enflasyonun ilk etapta yüzde 20'li yüzde 30'lu, sonra tek haneli rakamlara indirdiğimizde sabit gelirlilerin daha da refah içinde olduğu bir süreç koyarız. Bunu hedef belirlemiş durumdayız.

Temmuz ayında 'Asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı?' derseniz olmayacağını ifade edebilirim. Enflasyonu düşürmemiz lazım, esas mücadelemiz bu olması lazım.