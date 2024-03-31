AKP Belediye Başkan Adayı sandık görevlisini darp etti

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Mardin'de AKP’li Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin, beraberindekilerle birlikte sandık görevlisine saldırdı. Atatürk Ortaokulu’nda Demokrat Parti’nin sandık görevlisi İ.A.’ya saldıran Şahin, sandık görevlisini yaraladı. Şahin’in sandık görevlisine saldırmasıyla birlikte yanındaki diğer AKP’liler de saldırıya eşlik etti.

Sandık görevlisi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

(AD)