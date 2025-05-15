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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 10:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2025 11:00
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AKP ankette ilk sıraya yükseldi

ASAL Araştırma şirketi tarafından Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 10-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırmada 2 bin kişi ile görüşüldü. Araştırmada deneklere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırma aylar sonra ilk defa AKP'nin birinci sıraya çıktı sonucuna ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP ankette ilk sıraya yükseldi

ASAL Araştırma şirketi 26 ilde 18 yaş üzerindekiler ile görüşme yaptı.Yapılan araştırma sonucunda AKP ile CHP arasındaki farkın azaldığı ve AKP'nin oy oranının daha yukarı çıktığı görüldü.

Araştırmaya göre, kararsızların oyları, önceki sonuçlara göre dağıtıldığı taktirde ankette ilk sırayı yüzde 33,5 oy oranıyla AKP elde etti. İkinci sırada CHP yüzde 32,4 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 9,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

MHP 8,6 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Araştırmaya göre İYİ Parti: yüzde 4.2, Zafer Partisi: yüzde 3.8, Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.1'lik oy oranına ulaştı. Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.4, Anahtar Parti: yüzde 1 ve diğer partiler yüzde 2.9'luk oy elde edebiliyor.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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