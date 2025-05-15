AKP ankette ilk sıraya yükseldi

ASAL Araştırma şirketi 26 ilde 18 yaş üzerindekiler ile görüşme yaptı.Yapılan araştırma sonucunda AKP ile CHP arasındaki farkın azaldığı ve AKP'nin oy oranının daha yukarı çıktığı görüldü.

Araştırmaya göre, kararsızların oyları, önceki sonuçlara göre dağıtıldığı taktirde ankette ilk sırayı yüzde 33,5 oy oranıyla AKP elde etti. İkinci sırada CHP yüzde 32,4 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 9,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

MHP 8,6 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Araştırmaya göre İYİ Parti: yüzde 4.2, Zafer Partisi: yüzde 3.8, Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.1'lik oy oranına ulaştı. Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.4, Anahtar Parti: yüzde 1 ve diğer partiler yüzde 2.9'luk oy elde edebiliyor.

(Mİ)