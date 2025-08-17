“AKP algı yapıyor, trilyon dolarlık ekonomi sefalet üretiyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda AKP’nin “Türkiye’yi zenginleştirdiği” yönündeki söylemlerini sert sözlerle eleştirdi.

Karabat, açıklamasında iktidarın verilerle algı yarattığını, ancak gerçeklerin derinleşen yoksulluk ve gelir adaletsizliği olduğunu söyledi.

Karabat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin milli gelirini 1,3 trilyon dolar, kişi başı geliri ise 15 bin 971 dolar olarak açıkladığını hatırlatarak, “Burada milyar ve trilyon kavramları bilerek kullanılarak algılarla halka yalan söyleniyor” dedi.

“Türkiye 20 yılda yerinde saydı”

Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı payın değişmediğini belirten Karabat, “Dünya ekonomisi 110 trilyon doların üzerinde. Türkiye’nin buradan aldığı pay hâlâ yüzde 1 seviyesinde. 2002’de de yüzde 1’di. AKP döneminde Türkiye bir adım dahi ileri gidememiştir” ifadelerini kullandı.

Gelir artışının tek başına refah sağlamadığını dile getiren Karabat, TÜİK verilerini hatırlatarak, en yüksek gelir grubundaki yüzde 20’lik kesimin milli gelirin yüzde 48,1’ini aldığını, en zengin yüzde 10’un ise %32,9’una sahip olduğuna işaret etti.

Kişi başına gelir hesabının da gerçeği yansıtmadığını belirten Karabat, “Bugünkü kurla 15 bin 971 dolar yaklaşık 651 bin 600 TL’ye denk geliyor. Oysa asgari ücretlinin yıllık geliri 265 bin TL, emeklinin yıllık geliri ise 188 bin TL. Halkla adeta dalga geçiyorlar” dedi.

Mülteci vurgusu ve milyoner artışı

Döviz kurlarının baskılandığını öne süren Karabat, “Doların piyasadaki gerçek değeri en az 50 TL olmalı. 45 TL üzerinden hesap yapsak bile kişi başı milli gelir 11 bin dolara kadar geriliyor” dedi.

Türkiye’deki mülteci ve kaçak göçmen sayısının 10 milyona yaklaştığını belirten Karabat, “Milli gelir 85 milyon nüfusa değil, 95 milyona bölünmeli. Bu durumda kişi başı gelir daha da düşüyor” ifadelerini kullandı.

AKP döneminde milyoner sayısının rekor kırdığına da dikkat çeken Karabat, “Bugün milyoner sayısı yaklaşık 2,5 milyon. Oysa Nisan 2024’te 1,6 milyondu” dedi.

“Türkiye dibe gidiyor”

Bütçe verilerini de hatırlatan CHP’li Karabat, “Yılın ilk 7 ayında vergi gelirleri %50 arttı ama faiz ödemeleri yüzde 87 arttı. İşçiden, memurdan, emekliden toplanan paralar zenginlere faiz ödemesi olarak gitti” ifadelerini kullandı.

Sonuçta Türkiye’nin servet eşitsizliği, gelir adaletsizliği ve derin yoksulluk içinde olduğunu söyleyen Karabat, “Bunun tek sorumlusu AKP’dir. Bir an önce seçim yapılmazsa Türkiye daha da dibe gidecektir” uyarısında bulundu.

