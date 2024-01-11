YÖNEYLEM-YEREL SEÇİM 2024
AKP adayı sonrası ilk anket: Murat Kurum, İmamoğlu'nun çok gerisinde
AKP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermesinin ardından gerçekleştirilen ilk ankette CHP'nin yeniden aday gösterdiği görevdeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidarın adayını 7 puan arkada bıraktı.
Seçmenlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Tercihleri— Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) January 10, 2024
(Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılmadan)
(Yöneylem Araştırma, 7-9 Ocak 2024, CATI, 2400 görüşme, 39 ilçe, % 95 güven aralığı, +/-2 hata payı, özkaynak finansmanı) pic.twitter.com/QI4RSyBwMn
Yöneylem Araştırma'nın sosyal medya platformu X'ten paylaştığı sonuçlara göre, kuruluşun İstanbul için gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 39.1'i Ekrem İmamoğlu'na yüzde 32.9'uysa Murat Kurum'a oy vereceğini söyledi.
Anket 7-9 Ocak 2024 arası 39 ilçede 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirildi. Yöneylem'in verdiği bilgiye göre Araştırma, 7-9 Ocak 2024 günlerinde, CATI yöntemiyle gerçekleştirildi 39 ilçede 2 bin 400 kişiyle görüşülerek yapılan araştırma yüzde 95 güven aralığında ve +/-2 hata payıyla gerçekleştirildi. Araştırma kuruluşun özkaynak finansmanıyla yapıldı.
(AEK)