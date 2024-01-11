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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 01:01
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 01:37
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YÖNEYLEM-YEREL SEÇİM 2024

AKP adayı sonrası ilk anket: Murat Kurum, İmamoğlu'nun çok gerisinde

Yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye devam ederken, İstanbul'da belli olan adaylar üzerine Yöneylem'in ilk anketinde AKP-MHP adayı Murat Kurum, yarışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 puan gerisinde başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP adayı sonrası ilk anket: Murat Kurum, İmamoğlu'nun çok gerisinde
Yöneylem Araştırma

AKP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermesinin ardından gerçekleştirilen ilk ankette CHP'nin yeniden aday gösterdiği görevdeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidarın adayını 7 puan arkada bıraktı. 

Yöneylem Araştırma'nın sosyal medya platformu X'ten paylaştığı sonuçlara göre, kuruluşun İstanbul için gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 39.1'i Ekrem İmamoğlu'na  yüzde 32.9'uysa Murat Kurum'a oy vereceğini söyledi.

Anket 7-9 Ocak 2024 arası 39 ilçede 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirildi. Yöneylem'in verdiği bilgiye göre Araştırma, 7-9 Ocak 2024 günlerinde, CATI yöntemiyle gerçekleştirildi 39 ilçede 2 bin 400 kişiyle görüşülerek yapılan araştırma yüzde 95 güven aralığında ve +/-2 hata payıyla gerçekleştirildi. Araştırma kuruluşun özkaynak finansmanıyla yapıldı. 

(AEK)

İBB Ekrem İmamoglu murat kurum
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