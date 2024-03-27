AKP adayı Bilden’den seçim vaadi: Biz Diyarbakır’ı şantiyeye çevireceğiz

AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halis Bilden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Diyarbakır mitinginde projelerini anlattı.

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Bilden, “Ben sizlerin fındık toplamaya gitmenize müsaade etmeyeceğim. Ben sizin asgari ücret için Diyarbakır’ı terk etmenize izin vermeyeceğim. Turizm, Aşçılık, Kule Vinç operatörü, bir operatörü 150 bin lira maaşla bulamıyor ancak ben 3 ay gibi kısa bir sürede sizi operatör yapıp iş bulacağım” dedi.

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Diyarbakır Özgür Haber sitesinin aktardığına göre; Bilden, “20 bin Diyarbakırlının iş sahibi olacağını” belirtti ve seçim vaatlerini şöyle sıraladı:

“Sizi operatör yapıp iş bulacağım”

“DİEK diye bir projemiz var. Burada kadınlarımıza yardımcı olacağız. Annelerimize yardımcı olacağız. Ben sizlerin fındık toplamaya gitmenize müsaade etmeyeceğim. Ben sizin asgari ücret için Diyarbakır’ı terk etmenize izin vermeyeceğim.

İnşallah bu DİEK’te 50’ye yakın branşta eğitim vereceğiz. Turizm, Aşçılık, Kule Vinç operatörü, bir operatörü 150 bin lira maaşla bulamıyor ancak ben 3 ay gibi kısa bir sürede sizi operatör yapıp iş bulacağım. Bazılarının tek bir projesi yok. Onlar gibi sizi dağa göndermeyeceğim.

“Bir koyun ırkı daha var onu getireceğiz”

Her tarafı altın gibi ama biz hiçbir yeri kullanamıyoruz. Karacadağ’ımız var. Pirinci çok güzel, koyunları endemik. Zom koyun ırkının yoğurdu, peynirinin tadından geçmez. Bir ırk daha var onu getireceğiz ve 100 baştan az olmamak üzere sürüler oluşturacağız. Hayvan sayımızı kısa sürede 5 katına çıkaracağız. Sağ tarafı kayak merkezi olan Karacadağ’ın sol tarafında lav yolu yapacağız.

Birileri gibi demagoji yapmıyoruz. Diğer tarafa sesleniyorum; üç gün kaldı, Diyarbakır için ne yapacaksınız? Ceketimi koysam alırım diyorsunuz değil mi? Bu sefer zannetmiyorum. Bu kez Diyarbakır’ı çok kararlı gördüm.

“Diyarbakır’ın ilk imar daire başkanı benim”

104 bin konut projemiz var. Bunu bir dönemde bitirmek mümkün değil. İki dönemde inşallah bunu halledeceğiz. AFAD Başkanlığı yaptım. Depremin, konutlarda nasıl etkiler bıraktığını biliyorum. 5-6 şiddetinde deprem olsa o 104 bin konutta oturan insanlarımız Allah muhafaza sıkıntı yaşayacak.

Peki, bu DEM’de siyaset yapan arkadaşların ağzından tek bir şey duydunuz mu? Hayır duyamazsınız. Bunlar projesizlikten besleniyorlar. Biz Diyarbakır’ı şantiyeye çevireceğiz. Diyarbakır’ın ilk imar daire başkanı benim. Kayapınar’da tek bir yapı yoktu. Buraları bir arkadaşımla ben planladım.”

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(RT)