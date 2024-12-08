AKOM’dan İstanbul ve Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olacağını duyurdu.

Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren İstanbul’un Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası’nın Boğaz çevresinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un açıklamasına göre, güneyden gelen ılık ve nemli hava Marmara Bölgesi’ne taşınacak.

Bu durum nedeniyle sıcaklıkların 14-17 derece civarında seyredeceği ve mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Ancak Pazartesi sabahından itibaren (10.00) itibaren sağanak yağışla birlikte yer yer kuvvetli (20-40 kg/m²) gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtiliyor.

AKOM, sağanak yağışların İstanbul genelinde Çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Yerel olarak görülebilecek kuvvetli yağışların su baskını, ulaşım aksaklıkları gibi olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çeken AKOM, yurtttaşları hazırlıklı ve tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul’da özellikle yağışların yoğunlaşacağı Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası bölgelerinde yaşayan yurttaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.

(EMK)