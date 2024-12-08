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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 15:58
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 16:02
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AKOM’dan İstanbul ve Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

İstanbul’da özellikle yağışların yoğunlaşacağı Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası bölgelerinde yaşayan yurttaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yağmurlu bir havada İstanbul’un ikonik bir görüntüsü yer alıyor. Cam üzerinde yağmur damlaları odakta ve bu damlaların arkasında, aydınlatılmış bir cami silueti belirgin şekilde görülüyor. Arka planda İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan yapılar, deniz ve kıyıda dizili vapurlar dikkat çekiyor. Gökyüzü gri bulutlarla kaplı, bu da yağışlı ve melankolik bir atmosfer yaratıyor. Fotoğraf, İstanbul’un yağmurlu bir günündeki huzurlu ve mistik havasını yansıtıyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olacağını duyurdu.

Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren İstanbul’un Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası’nın Boğaz çevresinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un açıklamasına göre, güneyden gelen ılık ve nemli hava Marmara Bölgesi’ne taşınacak.

Bu durum nedeniyle sıcaklıkların 14-17 derece civarında seyredeceği ve mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Ancak Pazartesi sabahından itibaren (10.00) itibaren sağanak yağışla birlikte yer yer kuvvetli (20-40 kg/m²) gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtiliyor.

AKOM, sağanak yağışların İstanbul genelinde Çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Yerel olarak görülebilecek kuvvetli yağışların su baskını, ulaşım aksaklıkları gibi olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çeken AKOM, yurtttaşları hazırlıklı ve tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul’da özellikle yağışların yoğunlaşacağı Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası bölgelerinde yaşayan yurttaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.

(EMK)

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