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HABER
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 11:22
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 11:24
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AKOM’dan İstanbul için sıcak hava uyarısı

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKOM’dan İstanbul için sıcak hava uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini açıkladı. AKOM ayrıca, aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde güneş altında bulunulmaması konusunda uyardı.

Güne (16 Temmuz) 26 derece civarında ve az bulutlu bir gökyüzü ile başlayan İstanbul, hafta boyunca yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak. AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların 33-36 derece aralığında olması bekleniyor. Rüzgarın ise poyraz (kuzeydoğu) yönünden orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi öngörülüyor.

Öğle saatlerinde dikkat

AKOM, İstanbul sakinlerini özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafetler giymeleri konusunda uyardı.

Açıklamada, aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde, özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve astım ile kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan bireylerin güneşli ortamlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

(NÖ/EMK)

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/haber/hindistan-da-sicak-hava-nedeniyle-sekiz-kisi-oldu-296391
Sıcak havada çalışmanın tehlikeleri nedir?
8 Haziran 2024
/yazi/sicak-havada-calismanin-tehlikeleri-nedir-296285
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3 Haziran 2024
/haber/marmara-bolgesi-icin-sicak-hava-uyarisi-296053
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21 Mayıs 2024
/haber/yeni-delhi-de-sicak-hava-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-295604
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/haber/kapadokya-da-sicak-hava-balonu-israil-in-oldurdugu-gazeteciler-icin-havalandi-290960
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15 Ağustos 2023
/haber/kapadokya-da-sicak-hava-balon-sayisi-artiyor-282787
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/haber/dso-sicak-havalarda-acik-hava-aktivitelerini-sinirlandirin-281976
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