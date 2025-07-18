AKOM uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tehlikeli hava sıcaklığı uyarısı yaptı.

Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, 20 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerini Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkileyeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul’da halen 30-33°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği belirtiliyor. Bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’ye kadar ulaşması öngörülüyor.

Yangın uyarısı

Yüksek sıcaklıkların yanı sıra, düşük bağıl nem ve zaman zaman 20-50 km/s hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgârlar, özellikle orman yangınları açısından büyük risk teşkil ediyor.

AKOM’un uyarı raporunda, önümüzdeki 5-6 günlük dönemin yangın riski bakımından son derece hassas olduğu vurgulandı.

Güneş çarpması tehlikesi

AKOM’un açıklamasında, 11.00–16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini hatırlatarak bu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiği hatırlatıldı. Özellikle nem oranının görece daha yüksek olduğu deniz sahillerinde güneş çarpması riskinin arttığı vurgulandı.

Kimler risk altında?

Yaşlılar, hamileler, çocuklar, kalp hastaları ve astım gibi kronik rahatsızlığı olanların bu dönemde güneş altında bulunmamaları gerektiği bildirildi. AKOM, bu gruplardaki kişilerin serin ortamlarda bulunmalarını ve sıvı tüketimlerini artırmalarını önerdi.

(VC)