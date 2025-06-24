AKOM uyardı: "Çarşambadan başlayarak İstanbul'a kavurucu sıcaklar geliyor"

İstanbul Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da yarından itibaren kavurucu sıcakların başlayacağını duyurdu.

Sıcaklıkların İstanbul'da yarın gölgede 37 dereceya yükselmesi nbkelniyor.

Bütün ülkede sıcaklıklar artacak

AKOM'un verdiği bilgiye göre, yarından başlayarak bütün ülkede kavurucu sıcakların etkili olması, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Cumaya kadar

AKOM, sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar süreceğini bildirdi. İstanbul’un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34°C ila 37°C arasında dalgalanacağı tahmin ediliyor.

11-16 arasında güneş çarpmasına dikkat AKOM, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının en etkili olduğu dönemlerde güneş çarpması riskine karşı "Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri[ni] tavsiye [etti]."

AKOM, kavurucu sıcakların 29 Haziran Pazar günü yerini gök gürültülü ve sağanak yağışa bırakacağının tahmin edildiğini de duyurdu.

(AEK)