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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2024 11:50
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2024 12:03
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AKOM'dan İstanbul için sıcaklık uyarısı

AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisinin devam edeceğini duyurdu. AKOM, yurttaşları sıcaktan korunmaları konusunda uyardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKOM'dan İstanbul için sıcaklık uyarısı
*Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların hafta başına kadar 34-37 derece aralığında olabileceğini ve yüksek nem oranlarıyla bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha fazla hissedilebileceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisinin devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, sıcaklık ve nem oranların en yüksek ölçüldüğü Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 40 derece ve üzeri, yani tehlikeli değerlere ulaştığı vurgulandı.

AKOM, öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan yurttaşların güneşli ortamda bulunmaması konusunda uyardı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, 23 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında da sıcaklığı mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

(RT)

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