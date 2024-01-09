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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 10:41
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 11:24
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AKM'de görme ve işitme engelliler için ilk oyun sahnelendi

Görme ve işitme engellilerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak için başlatılan "Erişilebilir Tiyatro" projesi, görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
AKM'de görme ve işitme engelliler için ilk oyun sahnelendi
*Rumuz Goncagül oyunu oyuncuları ve seyirciler (19 kişi) toplu olarak kameraya el sallıyor. Fotoğraf: AA

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Devlet Tiyatrosu oyunlarında engelliler için üst yazı ve canlı betimleme uygulamaları hayata geçirildi.

Görme ve işitme engellilerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak için başlatılan "Erişilebilir Tiyatro" projesi, görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Dekora dokunacaklar

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre oyun öncesinde gerçekleştirilecek özel bir sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu, kostümleri ve oyunda kullanılan objeleri dokunarak tanımaları sağlanıyor. 

Canlı betimlemeye ek olarak, oyundan önce düzenlenen özel bir sahne turu ile sahnedeki dekor, görme engelli sanatseverlere betimleniyor. 

İşitme engelli sanatseverler için ise üst yazı sistemi kullanılarak, diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yolu ile oyunun işitme engelliler için erişilebilir hale getirilmesi sağlanıyor.

Proje, 6 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenen, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, rejisörlüğü Zafer Algöz'ün yaptığı "Rumuz Goncagül" adlı tiyatro eseriyle başladı. 

"Oyunlarımızın sözü derinleşecek"

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz şunları söyledi:

"Biz oyuncular sahneye adım attığımız anda salonu dolduran seyirciyle aramızda oyun metninden daha derinde bir ilişki başlar. Biz onları oyunun metniyle, yarattığımız karakterlerle, jestlerimizle, mimiklerimizle ve dekorumuzla farklı farklı yaşamlara konuk ederiz; seyirci nidasıyla, nefesiyle, kahkahasıyla, alkışıyla bize kendi baktığı pencereden hayatı anlatır. Bu, insanlığın var olduğu günden beri böyledir. Bu amaçla çıktığımız tiyatro yolculuğumuzda, İstanbul Devlet Tiyatrosu olarak Türk Telekom ve AKM ile işbirliği içinde çalıştığımız 'Erişilebilir Tiyatro' projesi daha çok seyirciye ulaşıp dokunabilme imkanı sağlayacak yapısı dolayısıyla bizleri çok heyecanlandırıyor.

"Sesli betimleme, üst yazı ve sahne turu gibi tekniklerin kullanımıyla, görme ve işitme engelli seyircilerimiz için de oyunlarımızın takibi kolaylaşıp sözü derinleşecek. Sözsüz jestlerimize, mimiklerimize ve dekorlarımızdaki incelikli detaylara dair bilgileri çoğaldıkça oyunlarımızdan aldıkları keyif de zenginleşecek. Bu da bizi, öykümüzü herkese ulaştırmak üzere çıktığımız yolda bir adım daha ileriye götürmüş olacak."(AÖ)

akm devlet tiyatroları rumuz goncagül engelsiz tiyatro
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28 Kasım 2022
/haber/gorme-engelliler-ikinci-oyunlari-buz-dagi-icin-provalara-basladi-270632
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