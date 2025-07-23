Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki işçilere jandarma müdahalesi

Mersin’in Gülnar ilçesinde Rosatom Enerji Şirketi tarafından yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) taşeron firma çalışanları, üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bugün bir kez daha iş bıraktı.

Eylem sırasında maaş taleplerini dile getiren işçiler arasında hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya vatandaşları bulunuyor.

İşçiler, sloganlar eşliğinde yönetim binasına yürümek istedi; ancak İlçe Jandarma ekipleri yürüyüşe izin vermedi.

Mersin'in yerel gazetelerinden Haberci'nin aktardığına göre, işçilere sert bir şekilde müdahale eden jandarma, TOMA'yla su sıktı.

Daha önce de çalışma koşulları ve ücretlerle ilgili eylem yapan Akkuyu işçileri, yine kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

🔴 Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan işçilere jandarma müdahalesi



👉 İşçiler, üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. https://t.co/UayG2LfHgQ pic.twitter.com/oQQQ0esOME — bianet (@bianet_org) July 23, 2025

"Direnen inşaat işçilerinin yanındayız"

DİSK'e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), jandarmanın sert müdahalesi ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde kötü çalışma koşullarına ve 3 aydır ödenmeyen maaşlarına karşı şirket ofislerine yürümek isteyen inşaat işçiler jandarmanın gaz bombalı, coplu, tomalı saldırısına uğradılar... Patronun ücret gaspına ses çıkarmayan devlet kurumları işçi hakkını isteyince jandarma ve polisiyle işçiye saldırıyor.

"Mücadele eden direnen inşaat işçilerinin yanındayız. Bu kölelik düzenini mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz!"

TSM Enerji'nin 58 milyon dolarlık borcu Öte yandan, Rusya merkezli muhalif haber platformu Sota News’e göre, maaşların ödenmemesinin temel nedeni taşeron firma TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi. Rusya vatandaşı işçiler, Rusya’daki Titan-2 firması aracılığıyla işe alınıyor; ancak Türkiye’de TSM Enerji ile ayrı bir iş sözleşmesi imzalıyorlar. Resmî olarak Rosatom bu yapının dışında tutuluyor. TSM Enerji’nin 22 Temmuz tarihli yazısına göre, şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan 58 milyon dolarlık borcunu ödeyecek kaynağı bulunmuyor. Borç nedeniyle şirketin mal varlığına el konulması ve faaliyetlerinin durdurulması gündemde.

(TY)