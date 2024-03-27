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HABER
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 10:24
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 10:24
1 dk Okuma

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçiler iş bıraktı

Maaşlarını alamayan işçiler, ücretlerinin ödenmesinin yanı sıra çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve inşaattaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçiler iş bıraktı
Fotoğraf: SoL Haber

Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulumu devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışan işçiler, bir aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

SoL Haber’in aktardığına göre, inşaat alanında bu sabah saatlerinde başlayan eylemde yüzlerce işçi, maaşlarını alana dek çalışmayı durdurma kararı aldı.

İşçiler, maaşlarının gecikmesinin yanı sıra çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve inşaattaki ağır çalışma koşullarından dolayı güvenlik önlemlerinin artırılmasını da talep ediyor. 

Dün, 23 işçi yaralanmıştı

İşçiler, talepleri doğrultusunda yetkililerle görüşme yapacaklarını; ancak maaşlarını alana dek eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Öte yandan, Mersin Haber’in aktardığına göre, dün (26 Mart) de Akkuyu NGS’de çalışan işçileri taşıyan otobüs, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi D-400 karayolunda refüje çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs devrildi ve 23 işçi yaralandı. Yaralılar ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (TY)

Akkuyu Nükleer Güç Santrali akkuyu'da çalışan işçiler işçi hakları Mersin
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