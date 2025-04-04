Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesine bugün besleme suyu depolama tankı taşındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bileşeni olan tank, otomatik tekerlekli platformla türbin binasına getirildi. 259 ton ağırlığında ve 40 metre uzunluğunda kalın duvarlı kap olan besleme suyu depolama tankı, büyük boyutundan dolayı yük taşıma ekipmanlarıyla parçalar halinde götürüldü.

Ekipmanın projede öngörülen desteklere yerleştirilmesinin ardından montajı yapılacak.

Tank, nükleer güç santrallerinin devreye alma ve işletme aşamalarında santralin besleme pompaları için gerekli su rezervi ile makine dairesindeki diğer ekipmanlardan buhar ayırıcı, aşırı ve yüksek basınçlı ısıtıcılar yoluyla tahliye edilen suyu depoluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şu bilgileri verdi:

“Besleme suyu depolama tankı, Doğu Kargo Terminali'nde yapılan boşaltmanın ve gerekli gümrük işlemlerinin ardından doğrudan türbin binasına taşındı. Özel destek yapıların montajının ardından, uzman ekip tankı nihai konumuna yerleştirerek tank gövdesinin iki parçasını kaynakla birleştirecek. Aynı anda makine dairesinin duvarlarının betonlama çalışmaları da devam ediyor.”

Akkuyu NGS hakkında

Türkiye’nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santrali.

Proje, Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan hükümetlerarası anlaşma kapsamında hayata geçirildi. Santralin inşası ve işletmesi, Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yürütülüyor.

Nükleer santral hem teknik hem de çevresel boyutlarıyla Türkiyeli hak savunucularının gündeminde. Santralin deprem riski taşıyan bir bölgede bulunması, olası bir kaza durumunda büyük çevresel felaketlere yol açabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Soğutma suyu olarak Akdeniz’in kullanılacak olması nedeniyle deniz suyu ısınacak ve bundan sadece Türkiye değil; Yunanistan, İtalya, İspanya ve Kıbrıs da etkilenecek.

Türkiye’nin enerji ihtiyacına katkı sağladığı savunulsa da, uzmanlara göre santralin tamamen Rusya’nın kontrolünde olması enerjide uzun vadeli dışa bağımlılık yaratacak.

Öte yandan, tesisin inşaatı sırasında çok sayıda iş kazası meydana geldi. Ayrıca yüzlerce inşaat işçisi, ödenmeyen ücretler yüzünden iş makinelerini durdurma ve yol kapatma eylemleri yaptı. (TY)