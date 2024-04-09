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HABER
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 11:42
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Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinde başlatma işlemlerine başlandı

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev: “Akkuyu NGS’nin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinde başlatma işlemlerine başlandı
Fotoğraf: Rosatom

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde inşaatın son aşaması olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı. 

Başlatma ve ayarlama çalışmaları NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ediyor. Bu aşama, santralin güvenliğini sağlamayı amaçlayan ayarlama, kontrol ve test işlemlerini kapsıyor. 

Likhachev’den açıklama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 1'inci ünitede çalışmaların gidişatına ilişkin şöyle konuştu:

“Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. 

“Akkuyu NGS 1'inci ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz.” (TY)

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/haber/yine-akkuyu-ngs-yine-zehirlenme-vakalari-285427
İSTANBUL NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
“Yakıt çubuklarının Akkuyu’ya getirilmesi bir seçim propagandası”
26 Nisan 2023
/haber/yakit-cubuklarinin-akkuyu-ya-getirilmesi-bir-secim-propagandasi-277844
Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?
9 Ekim 2023
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santrali-kimin-286043
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçiler iş bıraktı
27 Mart 2024
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-calisan-isciler-is-birakti-293498
27 NİSAN
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/haber/akkuyu-ngs-acilisi-meclis-gundeminde-277282
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/haber/siyasetciler-neden-akkuyu-ya-giremiyor-286186
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/haber/enerji-bakani-bayraktar-akkuyu-ngs-bir-turk-sirketidir-285994
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/haber/rusyaya-ait-akkuyu-nukleer-santrali-gelecegimizi-tehdit-ediyor-286200
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