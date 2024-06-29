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HABER
Yayın Tarihi: 29 Haziran 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 29 Haziran 2024 13:25
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Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 2 ölü

İkisi ağır 35 yaralı, Silifke Devlet Hastanesi'ne ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 2 ölü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı şeride geçerek servis aracı ve otomobile çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 35 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan göre, 06 EEP 718 plakalı servis otobüsü, Işıklı Mahallesi D400 karayolunda Antalya istikâmetinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçti.

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İşçiler olay yerinde hayatını kaybetti

Bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki uzman çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba'nın (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

35 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. (TY)

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