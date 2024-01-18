ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 14:07
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 16:39
3 dk Okuma

"Akkuyu, basına ve meslek örgütlerine açılsın"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yaşanan işçi ölümlerini Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Osman Koçak ile konuştuk.

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Görseli Büyüt
"Akkuyu, basına ve meslek örgütlerine açılsın"
Fotoğraf: Rosatom

Rusya Atom Enerjisi Kurumu'nun (Rosatom) "Yap-İşlet-Sahip Ol" modeliyle üstlendiği ve inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Muhittin Oral ve Mustafa Avşar isimli iki işçi 11 Ocak'ta menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerden biri 13, diğeri ise 14 Ocak’ta hayatını kaybetti. Mustafa Avşar'ın menenjit teşhisi ile yaşamını yitirdiği belirlenirken, Muhittin Oral'ın kan değerlerinde bakteriyel etkene rastlanmadı.

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, Akkuyu NGS’de yaşananlarla ilgili Sağlık Bakanlığını göreve çağırdı. 

Santralin basına ve meslek örgütlerine açılması gerektiğini söyleyen Nesanır, söz konusu bir salgın riskine karşı santralde geriye dönük sağlık taraması yapılması gerektiğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?
9 Ekim 2023

Kötü barınma koşulları

Nesanır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ölen işçilerden birinin meningokok menenjit olduğunu biliyoruz, tahlillerde sonucu çıktı. Diğer işçinin testi negatif çıksa da ölümünü şüpheli vaka olarak görmek gerekiyor. Hastaneye kaldırılmadan önce bir antibiyotik tedavisi süreci var çünkü. Bir şüpheli vaka daha var, onun da hastanede tedavisi devam ediyor, genel durumu iyi ve test sonucu negatif. 

“Menenjitin solunum yoluyla bulaşması için daha sık temas gerekir. Örneğin aynı yerde uyumak, aynı toplu taşıma aracında uzun süre birlikte seyahat etmek gibi. Ancak elbette kötü barınma koşulları, yetersiz ve dengesiz beslenme de meningokok menenjitin seyrini oldukça kötü etkiler. Burada bizim için kritik olan şu: Bu işçiler aldıkları bir izinden dönüşte mi menenjit oldular, yoksa hiç izin almamışlardı ve hastalık santralin içinden mi çıktı?

“Basın kuruluşları ve meslek örgütleri olarak bize izin vermeleri gerekir ki, santralin ne durumda olduğunu görüp, değerlendirebilelim. Olası bir salgın riskine karşı, geriye dönük 10 gün taramamız gerekiyor işçileri. Kiminle temas etmişler, hayatını kaybeden işçilerle aynı koğuşta kaldılar mı, bunları bilmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bunları kamuoyuyla paylaşması gerekiyor.”

Fotoğraf: Dr. Nasır Nesanır ve Osman Koçak, nükleer karşıtı eylemde. Kaynak: PİRHA

Koçak: Akkuyu, kapalı bir kutu

Mersin Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Sözcüsü Osman Koçak ise Akkuyu NGS’de her ay bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunuyla karşılaştıklarını söyledi. 

Koçak, santralde çalışan işçilerin sayısının fazlalığına değinerek, benzer hastalıkların işçilerle birlikte tüm kentin sağlığını riske attığını söyledi.

Koçak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Konuyla ilgili önlem alması ve adım atması gereken, 2018'den bu yana Akkuyu NGS'nin ana yüklenicisi IC İçtaş. Ancak bizler İçtaş’ı zaten çevreye ve insan sağlığına zarar veren projelerinden biliyoruz. İçtaş’ı Akbelen’den, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu projesinden, Türkiye’nin dört bir yanına konuşlandırdığı hidroelektrik enerji santrali projelerinden biliyoruz. 

Rosatom’un gerekçesi

“Rosatom’un Akkuyu projesi sözleşmesini fesh etmek istemesindeki gerekçeyi hatırlayın: İçtaş A.Ş. sözleşmeye aykırı davranıyor ve iş güvenliğini sağlamıyordu.

"Akkuyu her ne kadar işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğiyle gündeme gelse de burada büyük bir çevre felaketi de yaşanıyor. Son olarak, santralin 1’inci güç ünitesi tamamlandığını duyurdu Rosatom ve ilk dairesel köprü vincini işletmeye aldıklarını söyledi. Vinç, reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olarak kabul ediliyor. 

“Mayıs 2024 seçimleri öncesi, bir seçim yatırımı da olarak, Akkuyu’ya ilk nükleer yakıt çubuğunun getirildiğini duyurdu iktidar. Ancak buna dair herhangi bir görüntü servis etmediler. Anadolu Ajansı’nda karanlık birkaç fotoğraf gördük sadece. Böyle bir transfer olsa çarşaf çarşaf servis etmezler miydi o görüntüyü? 

“Bizler, bu nedenlerden ötürü de buraya nükleer yakıt çubuğu getirildiğini düşünmüyoruz. Nükleer saha statüsü alabilmeleri için duyurmaları gereken bir gelişmeydi bu. Bu gibi kampanyalara itibar etmeden, Akkuyu’da neler olduğunu herkesin sorması ve sorgulaması gerekiyor. Çünkü Akkuyu kapalı bir kutu; ama her gün bir sorun yaşanıyor. İlgili bakanlıklar halkı bilgilendirmekle yükümlü.” (TY)

akkuyu nükleer santrali mersin nükleer karşıtı platform Nasır Nesanır menenjit
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

ilgili haberler
Atanamayan öğretmen İlyas Bul, Akkuyu Santrali inşaatında yaşamını yitirdi
19 Ekim 2023
/haber/atanamayan-ogretmen-ilyas-bul-akkuyu-santrali-insaatinda-yasamini-yitirdi-286615
“Rusya’ya ait Akkuyu Nükleer Santrali geleceğimizi tehdit ediyor”
12 Ekim 2023
/haber/rusyaya-ait-akkuyu-nukleer-santrali-gelecegimizi-tehdit-ediyor-286200
“Siyasetçiler neden Akkuyu'ya giremiyor?”
12 Ekim 2023
/haber/siyasetciler-neden-akkuyu-ya-giremiyor-286186
Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?
9 Ekim 2023
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santrali-kimin-286043
Yine Akkuyu NGS, yine zehirlenme vakaları
27 Eylül 2023
/haber/yine-akkuyu-ngs-yine-zehirlenme-vakalari-285427
Akkuyu NGS işçisi: Dört aydır bozuk yemek yiyoruz
21 Eylül 2023
/haber/akkuyu-ngs-iscisi-dort-aydir-bozuk-yemek-yiyoruz-284324
Akkuyu NGS’de yaklaşık 300 işçi yemekten zehirlendi
14 Eylül 2023
/haber/akkuyu-ngs-de-yaklasik-300-isci-yemekten-zehirlendi-284018
İSTANBUL NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
“Yakıt çubuklarının Akkuyu’ya getirilmesi bir seçim propagandası”
26 Nisan 2023
/haber/yakit-cubuklarinin-akkuyu-ya-getirilmesi-bir-secim-propagandasi-277844
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
“Akkuyu Nükleer pimi çekilmiş bir bomba, inşaatı durdurulmalı”
22 Şubat 2023
/haber/akkuyu-nukleer-pimi-cekilmis-bir-bomba-insaati-durdurulmali-274648
ilgili haberler
Atanamayan öğretmen İlyas Bul, Akkuyu Santrali inşaatında yaşamını yitirdi
19 Ekim 2023
/haber/atanamayan-ogretmen-ilyas-bul-akkuyu-santrali-insaatinda-yasamini-yitirdi-286615
“Rusya’ya ait Akkuyu Nükleer Santrali geleceğimizi tehdit ediyor”
12 Ekim 2023
/haber/rusyaya-ait-akkuyu-nukleer-santrali-gelecegimizi-tehdit-ediyor-286200
“Siyasetçiler neden Akkuyu'ya giremiyor?”
12 Ekim 2023
/haber/siyasetciler-neden-akkuyu-ya-giremiyor-286186
Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?
9 Ekim 2023
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santrali-kimin-286043
Yine Akkuyu NGS, yine zehirlenme vakaları
27 Eylül 2023
/haber/yine-akkuyu-ngs-yine-zehirlenme-vakalari-285427
Akkuyu NGS işçisi: Dört aydır bozuk yemek yiyoruz
21 Eylül 2023
/haber/akkuyu-ngs-iscisi-dort-aydir-bozuk-yemek-yiyoruz-284324
Akkuyu NGS’de yaklaşık 300 işçi yemekten zehirlendi
14 Eylül 2023
/haber/akkuyu-ngs-de-yaklasik-300-isci-yemekten-zehirlendi-284018
İSTANBUL NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
“Yakıt çubuklarının Akkuyu’ya getirilmesi bir seçim propagandası”
26 Nisan 2023
/haber/yakit-cubuklarinin-akkuyu-ya-getirilmesi-bir-secim-propagandasi-277844
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
“Akkuyu Nükleer pimi çekilmiş bir bomba, inşaatı durdurulmalı”
22 Şubat 2023
/haber/akkuyu-nukleer-pimi-cekilmis-bir-bomba-insaati-durdurulmali-274648
diğer yazıları
Öldürülen trans kadın Ecem Seçkin’in duruşması 19 Şubat’a bırakıldı
15 Ocak 2024
Öldürülen trans kadın Ecem Seçkin’in duruşması 19 Şubat’a bırakıldı
Filistin’e Özgürlük Platformu’ndan dayanışma konseri
15 Ocak 2024
Filistin’e Özgürlük Platformu’ndan dayanışma konseri
Bir sarmal: Ahmet Yıldız davası
13 Ocak 2024
Bir sarmal: Ahmet Yıldız davası
Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi
11 Ocak 2024
Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi
100. yılında Cumhuriyet'in 'yüzleri'
10 Ocak 2024
100. yılında Cumhuriyet'in 'yüzleri'
Sayfa Başına Git