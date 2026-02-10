Akit hedef gösterdi Slaughter To Prevail ve Behemoth konseri yasaklandı

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) yapılması planlanan Slaughter To Prevail ve Behemoth konserlerini yasakladı.

Kaymakamlık, kararın gerekçesi olarak etkinliklerin “toplumsal değerlerle bağdaşmaması”nı gösterdi:

“Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinlikler iki gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır.”

Organizsyon şirketi %100 Metal henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Slaughter To Prevail vokalisti Alex Terrible, konser iptali hakkında Instagram’da bir video yayımladı:

"Az önce konserimin iptal edildiğini öğrendim. Çünkü İslami bir grup insan, yüksek bir baskı yaptı.

Bazıları şeytani propaganda yaptığımızı söylüyor. Bu kesinlikle doğru değil. Ben tanrıya inanıyorum. Davulcumuz Jack, o kelimenin tam anlamıyla inançlı bir insan. Ortodoks hacı göğsünde.

Ama Türkiye hükümetine karşı biz hiçbir şey yapamayız ve burada biz misafiriz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok üzücü bir durum.”

Terrible ayrıca haberi öğrenir öğrenmez menajerine ve organizatörlere, hayranlarıyla ufak bir bir toplantı ya da selamlaşma yapmayı önerdiğini ancak “bunun çok tehlikeli olacağı” yönünde geri bildirim aldığını söyledi.

Akit hedef göstermişti

İki konseri Akit TV, Ana Haber Bülteni'nde hedef göstermişti. Programın sunucusu Erkan Tan haberi sunarken “Satanizm propagandası yapıp gençliğin imanını çalan ‘Slaughter Top Prevail’ ve şeytani kıyafetlerle açık açık din karşıtlığı yapan ‘Behemoth’ adlı müzik grupları Türkiye’ye geliyorlar. Bu iki grup Rusya’da yasaklandılar. Çocukları ve gençleri zehirleyen bu girişimlere karşı yetkililerin acilen harekete geçip söz konusu etkinliklerin iptal edilmesi istiyoruz.” demişti.

Haberin ardından sosyal medyada da konserlerin iptal çağrıları yükselmişti. Tepki gösterenler, grupların içeriklerinin dini ve toplumsal hassasiyetleri zedelediğini iddia etmişti. Konserin iptal edilmesini isteyenler sahne performanslarında kullanılan sembollerin rahatsız edici olduğunu, şovların da ahlaki değerlere aykırı olduğunu savunuyordu.

Türkiye'de 5 konser verdiler

Slaughter To Prevail’in daha önce 4 Şubat 2024’te İstanbul’da IF Performance Hall’da bir konser vermişti.

Behemoth ise Mart 2010’de Türkiye’ye gelmiş, kısa bir turne kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahne almıştı. 23 Şubat 2019’da da İstanbul’da Volkswagen Arena’da konser vermişti.

(HA)