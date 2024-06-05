Akış'ın duruşması başladı, Hakkari Adliyesi abluka altında

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan ve yerine kayyım atanan Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, görevden alınmasına gerekçe gösterilen 2014 yılında açılan "KCK" davasının 61. duruşması Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Hakkında yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle üç gündür gözaltında tutulan Akış, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Duruşmaya takip etmek isteyen DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları ise adliyeye alınmadı.

Hakkari Valiliği'nin kentte uyguladığı 10 günlük eylem, etkinlik, toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı gerekçe gösterilerek, heyetin geçişine izin verilmedi.

Heyet, yapılan uygulamayı alkış ve sloganlarla protesto etti.

Duruşmaya katılmak isteyen avukatların da listede isimleri olmadıkları gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Listede ismi olan altı avukatın sadece salona alınabileceğinin belirtilmesi üzerine tartışma yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından avukatların salona girişine izin verildi.

Duruşmada söz alan Akış, iddianameyi hazırlayan dönemin savcısının, polisinin ve hakiminin "FETÖ"cü olduklarını, hazırladıkları dosyanın siyasi olduğunu, bugün gündeme getirilen dosyanın da siyasi olduğunu belirtti.

Akış, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Benim başım dik. 53 yaşındayım, bunca yıldır mücadele ediyorum ve mücadele etmeye devam edeceğim. Benim kaçtığıma ilişkin haberlerin yapıldığını duydum. Ben asla kaçma girişiminde bulunmadım. Ben yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Ben 'barış' dedim, 'kardeşlik' dedim, 'adalet' dedim, 'eşitlik' dedim, 'özgürlük' dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm, bundan sonrada öyle yapacağım. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Yeniden iddianame hazırlanmasını talep ediyorum. FETÖ'cü bir savcının hazırladığı iddianame ile yargılanmak istemiyorum. Sizden tahliye ya da beraat talep etmiyorum. Sadece vicdanınıza bırakıyorum kararı. Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden bir yıl önce değil? Neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum."

(RT)