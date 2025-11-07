Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4–5 Kasım tarihlerindeki açıklamalarında kendisine yönelik “iftira içerikli ifadeler” kullandığı gerekçesiyle 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” sözleriyle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Sabah’ın aktardığına göre, Adır’ın İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Özel’in grup toplantısı (4 Kasım) ve Ümraniye mitinginde (5 Kasım) yaptığı konuşmalarda, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalar üzerinden Gürlek’i hedef aldığı belirtildi. Dilekçede, Özel’in Gürlek’in “ikinci maaş aldığı” yönündeki iddiasının da bu kapsamda yer aldığı söylendi.

Eti Maden iddiasına yanıt

Dilekçede, Gürlek’in Eti Maden A.Ş.’nin Lüksemburg’daki şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü. Gürlek’in bu göreve Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı, Başsavcılık görevine başladıktan sonra şirket toplantılarına katılmadığı ve herhangi bir gelir elde etmediği kaydedildi. Özel’in açıklamalarında “itibarsızlaştırma saiki” ile hareket ettiği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Özgür Özel, 5 Kasım’da Ümraniye’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin engellenmek istendiğini söylemiş ve “…etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası soruşturma başlatılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tazminat davası açmıştı.

Özel, ayrıca Gürlek’e “Başsavcılık maaşınız dışında başka bir gelir elde ettiniz mi?” diye sormuş, yanıt için Ümraniye mitingine kadar süre tanımıştı. Özel’in paylaştığı belgelere göre, Gürlek Eti Maden’in Lüksemburg şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve 9 ay boyunca ödeme almıştı. Gürlek cephesi ise bu iddiayı reddediyor.

Akın Gürlek kimdir?

