HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 08:26
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 08:31
2 dk Okuma

Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası

Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” sözleriyle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kalabalık bir mitingde, geceleri aydınlatmaların altında konuşma yapan bir kişi görülüyor. Elinde mikrofon, diğer elinde birkaç sayfalık belge tutuyor. Koyu renk, düğmeli bir kaban giymiş; sahne kenarında yer alan şeffaf bir kürsünün üzerinde renkli grafikler dikkat çekiyor. Arka planda kalabalık, pankartlar ve bulanık şehir ışıkları var; kişi konuşurken vurgulu bir jestle yana doğru dönmüş.
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4–5 Kasım tarihlerindeki açıklamalarında kendisine yönelik “iftira içerikli ifadeler” kullandığı gerekçesiyle 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” sözleriyle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Sabah’ın aktardığına göre, Adır’ın İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Özel’in grup toplantısı (4 Kasım) ve Ümraniye mitinginde (5 Kasım) yaptığı konuşmalarda, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalar üzerinden Gürlek’i hedef aldığı belirtildi. Dilekçede, Özel’in Gürlek’in “ikinci maaş aldığı” yönündeki iddiasının da bu kapsamda yer aldığı söylendi.

Eti Maden iddiasına yanıt

Dilekçede, Gürlek’in Eti Maden A.Ş.’nin Lüksemburg’daki şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü. Gürlek’in bu göreve Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı, Başsavcılık görevine başladıktan sonra şirket toplantılarına katılmadığı ve herhangi bir gelir elde etmediği kaydedildi. Özel’in açıklamalarında “itibarsızlaştırma saiki” ile hareket ettiği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Özgür Özel, 5 Kasım’da Ümraniye’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin engellenmek istendiğini söylemiş ve “…etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası soruşturma başlatılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tazminat davası açmıştı.

Özel, ayrıca Gürlek’e “Başsavcılık maaşınız dışında başka bir gelir elde ettiniz mi?” diye sormuş, yanıt için Ümraniye mitingine kadar süre tanımıştı. Özel’in paylaştığı belgelere göre, Gürlek Eti Maden’in Lüksemburg şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve 9 ay boyunca ödeme almıştı. Gürlek cephesi ise bu iddiayı reddediyor.

Akın Gürlek kimdir?
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024
Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"
ÖZGÜR ÖZEL SÖZÜNDE DURDU, AÇIKLADI
Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"
5 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP akın gürlek tazminat davası
ilgili haberler
Özgür Özel'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
6 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-den-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepki-313267
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
6 Kasım 2025
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-313256
ÖZGÜR ÖZEL SÖZÜNDE DURDU, AÇIKLADI
Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"
5 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-savciyken-eti-maden-yonetim-kurulu-uyesi-olarak-para-aldi-313249
Özgür Özel grup toplantısında Erdoğan ve Akın Gürlek'i suçladı
4 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-grup-toplantisinda-erdogan-ve-akin-gurlek-i-sucladi-313205
